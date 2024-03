Stellantis: arrivano altri 1.520 esuberi sui 12mila lavoratori di Torino e provincia. A due settimane dalla manifestazione unitaria

Uno su dieci. Anzi, anche qualcosa in più. E' questa la proporzione degli esuberi ufficializzati oggi su Torino e provincia da Stellantis ai sindacati metalmeccanici: 1.520 persone che saranno interpellate per un'uscita volontaria anticipata dall'universo della fabbrica nata dalla fusione tra Psa e Fca. Su un totale di circa 12mila dipendenti complessivi a Torino e provincia, nelle varie articolazioni del gruppo. Ecco come saranno suddivisi In particolare, circa la metà (733) saranno impiegati degli enti centrali, mentre altri 300 sono attualmente in servizio alle Carrozzerie di Mirafiori. Ma il cerchio si amplia coinvolgendo anche altre realtà cittadine, con numeri più ridotti: dalle presse (40) alla costruzione stampi (15) fino a Shop Grugliasco, Pcma, Fca Security, Costruzione Sperimentali, Mopar, Centro ricerche Fiat, Fca services (72) e addirittura Sisport. La clava che continua a colpire Mirafiori Una notizia che arriva come una doccia gelata non solo sulle prospettive, ma anche sulle richieste che, invece, i sindacati intendono avanzare al ceo di Stellantis Carlos Tavares e alla proprietà. "E' incredibile come la clava di Stellantis continui a battere incessantemente sulla testa di Mirafiori e Torino - commenta Edi Lazzi, segretario generale della Fiom-Cgil di Torino -. In coerenza con la nostra posizione di avere un piano complessivo di rilancio per Mirafiori che deve prevedere anche delle assunzioni, e non certo il continuo svuotamento dello stabilimento, abbiamo deciso come la volta precedente, di non firmare e non accompagnare il processo di dismissione del nostro maggior sito industriale (come a livello nazionale, ndr). Andremo avanti sulla strada di perseguire il bene di Mirafiori e della città di Torino puntando ad ottenere un progetto complessivo sull’automotive, fatto di nuove produzioni, assunzioni, progettazione di auto e componentistica".

E Gianni Mannori responsabile di Mirafiori per la Fiom-Cgil aggiunge: "Dopo l’ennesima comunicazione di cassa integrazione per i lavoratori della 500 elettrica, che andrà dal 22 aprile al 5 maggio, oggi c’è quella degli esodi incentivati che su Torino sono un totale di 1520, una cifra altissima con numeri impressionanti soprattutto per gli impiegati degli Enti Centrali. Saremmo stati anche disponibili a firmare gli esodi e siamo andati all’incontro con tutte le buone

intenzioni, ma a fronte delle risposte negative da parte dei responsabili aziendali sulla nostra richiesta di un piano industriale e di assunzioni in sostituzione di chi va via, certo non potevamo firmare nessun tipo di accordo. Continueremo ad opporci a questo declino con tutte le nostre forze".

"Situazione sempre più drammatica"

Decisamente perplesso anche Luigi Paone, segretario generale Uilm Torino: "I numeri richiesti dall'azienda a Torino sono alti e questo ci deve far riflettere sul fatto che la situazione è sempre più drammatica. E' urgente accelerare il confronto con Stellantis e istituzioni per creare un vero progetto di rilancio per Mirafiori".