Endometriosi, la malattia "invisibile" protagonista di un evento della Fondazione Medicina a Misura di Donna

Giovedì 28 marzo alle 18.30, in occasione della Giornata mondiale dell'Endometriosi, si terrà un incontro - evento informativo sull'argomento, presso la Fondazione PAIDEIA (via Moncalvo 1) organizzato dalla Fondazione Onlus Medicina a Misura di Donna.

L'endometriosi è una patologia cronica, spesso connotata da dolore e problemi di fertilità, che interessa circa 1 donna su 10 in età riproduttiva e può avere un importante impatto negativo sulla qualità di vita personale e della coppia. Il ritardo diagnostico, i fallimenti riproduttivi e la frustrazione derivante dai trattamenti medici e chirurgici, talvolta insoddisfacenti, hanno un impatto negativo su diversi aspetti personali e sociali della vita della donna affetta. Pertanto è fondamentale migliorare le misure preventive e l’accuratezza diagnostica, nonché promuovere un percorso di cura incentrato sui bisogni di salute della donna (desiderio di gravidanza e sollievo dal dolore), piuttosto che sull’estensione della malattia. Lo sviluppo e l’adozione sperimentale di tale modalità di cura hanno ridotto il numero di interventi chirurgici non necessari e/o inappropriati, a fronte di un tasso di gravidanza e di un contenimento dei sintomi soddisfacenti.

La Fondazione, che da anni si occupa di promuovere il miglioramento della salute della donna ed il suo benessere, sta sostenendo un progetto di ricerca clinica e di intervento sul “Ruolo dei fattori stressanti nell’esperienza del dolore percepito” in donne che afferiscono al Centro di Riferimento Regionale per l’Endometriosi dell’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino. La ricerca si propone di esplorare la possibile correlazione tra percezione del dolore e pregresse esperienze traumatiche e/o stressanti e l’efficacia di un sostegno psicologico a breve e medio termine, basato anche sulla mindfulness, che viene offerto alle donne con marcata sofferenza emotiva.

Il Centro, dal 2018, ha attivato un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale aziendale dedicato alla patologia, successivamente elaborato ed integrato nell’attuale Percorso di Salute e Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale della regione Piemonte.

L'Incontro è patrocinato dalla Regione Piemonte, dal Consiglio Regionale del Piemonte con la Consulta Femminile e gli Stati Generali Prevenzione e Benessere, dalla Città di Torino, dall’Università degli Studi, dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza e dagli Ordini dei Medici e degli Psicologi di Torino.

La serata si svolgerà presso la Fondazione PAIDEIA di Via Moncalvo 1 a Torino, a partire dalle ore 18.30

Saluteranno: Maria Grazia Grippo - Presidente Consiglio Comunale di Torino, Franco Ripa - Vice Direttore Sanità Regione Piemonte, Ornella Toselli - Presidente Consulta Regionale Femminile, Giovanni La Valle - Direttore Generale AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Umberto Fiandra - Direttore Sanitario Ospedale Sant’Anna, Tiziana Borsatti - Consigliere Ordine dei Medici di Torino e Daniela Morero - Consigliere Ordine degli Psicologi di Torino.

Saranno presenti gli enti partner della Fondazione per l’organizzazione di questo evento Torino Città per le Donne, Mind to Move e Centro Scienza.



Interverranno: Chiara Benedetto - Presidente Fondazione Medicina a Misura di Donna onlus che introdurrà il tema della serata, Stefano Cosma - Referente Centro di Riferimento Regionale per l’Endometriosi con una presentazione del Centro e delle attività, Giovanna Cacciato - Referente Servizio di Psicologia Clinica del Sant’Anna che presenterà il Servizio e le attività, Sara Carletto e Lorena Giovinazzo - psicologhe che si occupano della ricerca e che presenteranno i risultati della ricerca e i prossimi obiettivi da raggiungere.

La parola passerà successivamente alle Associazioni delle pazienti che presenteranno le varie realtà sul territorio.



A seguire aperitivo con intrattenimento musicale



Un ringraziamento particolare a Guido Castagna e Ziccat per i cioccolatini offerti in degustazione e all’Azienda agricola Gringhigna per il dono del vino.