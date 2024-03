Torino sogna di diventare Lille: la scommessa (per andare oltre l'automotive) è sulla Sanità

"La Salute, con l'invecchiamento della popolazione, sarà un tema centrale per il futuro, oltre all'esigenza etica e necessaria di un accesso alle cure uguale per tutti". Così Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industriali di Torino, ha introdotto i lavori dell'incontro "Salute, Parco e sviluppo", inserito nel ciclo di eventi di Torino città della cultura d'impresa.

Cura, ma anche crescita economica e riqualificazione

Riflettori puntati, ovviamente, sul Parco della Salute: uno dei progetti più sfidanti per il territorio torinese e piemontese. "I Poli sanitari possono diventare luoghi di cura ma anche crescita, trasformazione e riqualificazione del territorio", aggiunge Marsiaj, "senza perdere le finalità fondamentali di un servizio pubblico come quello sanitario". Quella che viene definita, insomma, come White Economy.

Un piano alternativo all'automotive

Un Parco come questo, infatti, darebbe una svolta al profilo di una città che sta disperatamente cercando un piano B (o C) rispetto alla monocultura industriale automotive. Proprio quel che è successo in Francia, a pochi chilometri da qui. L'esempio è la città di Lille. "Lille è un esempio di come una città votata al tessile possa aver trovato una nuova vocazione legata alla Salute e al biomedicale", dice Beppe Russo, direttore del Centro Einaudi.

La White Economy in Piemonte

"In Piemonte la spesa per la Salute, pari a 13,3 miliardi, arriva all'11% del Pil regionale, superando il 15% se si contano anche le aziende della filiera. Si generano 18 miliardi di valore aggiunto e 36 di fatturato, oltre a 6,6 miliardi di tassazione diretta o indiretta. È una grossa opportunità per il territorio". E aggiunge: "Bisogna concludere in fretta l'ospedale universitario e, con lui, pensare anche a un parco".

"Nel mondo - prosegue Russo - la spesa per la Salute sta salendo, anche in Cina. Da qui al 2033, poi, quando la Città della Salute dovrebbe essere realizzato, la spesa dovrebbe superare i 17mila miliardi di dollari a livello globale".

La Sanità in Piemonte

I numeri del Piemonte dicono che nel sistema pubblico lavorano oltre 66mila addetti (tra sanitario e assistenziale). Nel settore privato se ne contano oltre 80mila, distribuite in oltre 28mila realtà. A questi, si aggiungono gli oltre tremila addetti nella filiera farmaceutica. In tutto si arriva a oltre 161mila persone, compreso il commercio. Ovvero l'8,9% del totale. "Forse solo le costruzioni sono in grado di generare tanto indotto", dice Russo.

Non siamo attrezzati per il futuro

Ma questo vuol dire essere attrezzati per il futuro? Secondo lo standard europeo per diecimila abitanti, no. Anzi. Sia dal punto del personale che da quello delle strutture. Quasi un quarto delle strutture in Piemonte non è adatto e non potrà nemmeno essere adeguato. E nessuna delle strutture presenti oggi un Piemonte possono assolvere a ruolo di Parco, facendo rete tra i diversi percorsi sanitari di cura.

Lo scenario futuro?