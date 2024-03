Dal 9 al 14 aprile torna Torino Digital Days: 60 appuntamenti, 10 location e 150 ospiti

L'Associazione Digital Days svela i dettagli della prossima attesissima edizione dei Torino Digital Days 2024. Un programma di oltre 60 appuntamenti, dal 9 al 14 aprile 2024, in oltre 10 location differenti. Un evento unico nel suo genere, che per il quinto anno consecutivo intende esplorare il connubio tra umanità e intelligenza artificiale e dare voce agli esperti e alle esperte del mondo digitale, coinvolgendo professionisti, aziende e agenzie per condividere conoscenze, esperienze e anticipare i nuovi trend del settore.

“Human AI Love You” è il titolo e tema di questa edizione, che vuole affrontare e sviscerare il rapporto simbiotico tra le capacità umane e l'avanzamento tecnologico. Dalla collaborazione tra l’essere umano e l’intelligenza artificiale nascono soluzioni straordinarie e impatti significativi in settori come il marketing, il design, le risorse umane e l’innovazione aziendale: proprio da questa consapevolezza prende vita una nuvola di eventi sparsi per tutta la città, con talk, workshop, experience e tavole rotonde. Un viaggio emozionante attraverso le potenzialità della sinergia tra l’umano e l’artificiale, con un focus sull’amore per la creatività, la connessione e l’innovazione che definisce il futuro digitale che ci attende.

“I Torino Digital Days 2024 incarnano l'essenza di un dialogo profondo tra umanità e tecnologia, svelando come l'intelligenza artificiale non solo modelli il futuro dell'innovazione, ma diventi parte integrante della nostra esistenza quotidiana. È l'occasione per immergersi nelle correnti del cambiamento, per coloro che sono determinati a navigare le acque dell'avanguardia tecnologica e a plasmare attivamente il domani”, commenta Federica Toso, Presidente Associazione Digital Days. “Ma il punto di forza del festival è la sua natura collaborativa, perché nasce "dal basso" e coinvolge le persone, dando spazio alle esperienze e mettendo a sistema le conoscenze di ogni speaker, che condividono strumenti pratici e concreti”.

Ospiti e argomenti

6 giorni e ogni giorno un tema. Ma sono le persone e le esperienze a fare il festival e quest'anno partecipano all’evento oltre 150 speaker selezionati attraverso un accurato processo di candidatura. Professionisti, aziende e agenzie si ritrovano a Torino per parlare dei nuovi trend e condividere le loro esperienze dirette, provenienti da diverse realtà del mondo digitale. Non mancano ospiti d’eccezione come: Paolo Bovio di Will Media, l’artista Greg Goya, Ivan Ortenzi, Veronica Civiero, diversi autori di Franco Angeli edizioni e i fondatori della pagina instagram Consulenza Confusa. Per sei giorni, quindi, la città di Torino si trasforma in un vivace hub di innovazione digitale.

Dove

Il Torino Digital Days Village presso Toolbox (via Agostino da Montefeltro 2) diventa il cuore pulsante dell'evento, insieme a numerose altre location sparse per la città; luoghi di incontro per professionisti, aziende, cittadini e studenti, riflettendo la natura inclusiva e eterogenea del festival. Il Torino Digital Days Village ospita 3 sale tematiche dedicate giornalmente ad argomenti diversi (Marketing, Design, Business & HR, e Startup & Tech); mentre per il fine settimana sono in programma eventi speciali dedicati ai più giovani e al Market Day presso Combo.

Partecipare

La partecipazione è aperta e gratuita, con la possibilità di prenotare gli eventi tramite il sito ufficiale https://digitaldays.it/programma/ e su Eventbrite per il Torino Digital Days Village.

Per ulteriori informazioni sui Torino Digital Days 2024, per consultare il programma completo o per iscriversi agli eventi, visitate il sito ufficiale https://digitaldays.it/.

I temi delle 6 giornate

Durante ciascuna delle 6 giornate si approfondisce un tema specifico:

Titolo: Marketing Day

Data: martedì 09 aprile 2024

Orario: 09:00 - 18:00

Location: Digital Days Village - Toolbox Coworking (Via Agostino da Montefeltro, 2, Torino)

Descrizione: 3 sale, 30 esperti. Una giornata ricca di interessanti talk e workshop, progettata per esplorare tutte le opportunità che l’AI offre per il futuro del mondo del marketing.

Titolo: Design Day

Data: mercoledì 10 aprile 2024

Orario: 09:00 - 18:00

Location: Digital Days Village - Toolbox Coworking (Via Agostino da Montefeltro, 2, Torino)

Descrizione: 3 sale, oltre 40 ospiti. Un viaggio unico alla scoperta delle applicazioni più straordinarie dell’Intelligenza Artificiale nel mondo del design.

Titolo: Business & HR day

Data: giovedì 11 aprile 2024

Orario: 09:00 - 18:00

Location: Digital Days Village - Toolbox Coworking (Via Agostino da Montefeltro, 2, Torino)

Descrizione: Metodi e strategie per rendere i processi aziendali più efficienti grazie all’implementazione dell’Intelligenza Artificiale. Non mancheranno tantissimi momenti di networking.

In collaborazione con Camera di commercio Torino e PID

Titolo: Tech & Startup Day

Data: venerdì 12 aprile 2024

Orario: 09:00 - 18:00

Location: Digital Days Village - Toolbox Coworking (Via Agostino da Montefeltro, 2, Torino)

Descrizione: Un’intera giornata dedicata all’approfondimento del mondo delle startup per entrare in contatto con storie ed esperienze di successo legate all’impiego delle più recenti innovazioni tecnologiche.

Titolo: Kids Day

Data: sabato 13 aprile 2024

Orario: 09:00 - 18:00

Location: Combo (Corso Regina Margherita, 128, Torino)

Descrizione: Coinvolgenti laboratori per i più piccoli e talk pensati per i più adulti per supportare l’educazione digitale dei propri figli.

Titolo: Market Day

Data: domenica 14 aprile 2024

Location: Combo (Corso Regina Margherita, 128, Torino)

Descrizione: Una giornata dedicata al mondo dell’imprenditoria e a chi ha saputo sfruttare al meglio tutte le potenzialità del web e delle tecnologie più innovative per rendere le loro idee, progetti concreti.

Gli appuntamenti principali

Tra i tantissimi appuntamenti, si segnalano:

Titolo: Intervista a Greg Goya

Data: martedì 09 aprile 2024

Orario: 18.30 - 19.30

Location: Combo (Corso Regina Margherita, 128, Torino)

Un dialogo con il famoso artista torinese famoso per la "Fast Art", che da qualche mese sta spopolando su Instagram e Tik Tok con migliaia di visualizzazioni, per scoprire le potenzialità del web per comunicare la propria Arte.

Titolo: UpstreamUX - Design beyond the surface

Data: mercoledì 10 aprile 2024

Orario: 17 - 19

Location: I3p (Corso Castelfidardo 30/a, Torino)

Talk, in collaborazione con il Politecnico di Torino con Tommaso Salvetti e Riccardo Barbotti - Co-Founder di BitBoss. Il giusto livello di conoscenza tecnica può rendere il lavoro più efficiente e facile da concretizzare: un incontro informale, ricco di esempi pratici e senza fronzoli, su quali siano le competenze attualmente imprescindibili in questo settore.

Titolo: Will Media - I social per raccontare il cambiamento

Data: giovedì 11 aprile 2024

Orario: 18.30 - 19.30

Location: Combo (Corso Regina Margherita, 128, Torino)

Christian Zegna di Btrees intervista Paolo Bovio di Will Media. Nato come startup nel 2020 con la missione di aumentare la consapevolezza sui fatti quotidiani e ispirare il cambiamento, Will Media si è imposto come punto di riferimento per GenZ e Millennials per il racconto dell'attualità sui social. Oggi la community di Will conta 2,8 milioni di persone su 9 diverse piattaforme, raggiunge 2 milioni di ascoltatori mensili con i suoi podcast e ha lanciato un programma di membership. Ma come si crea una community a partire dai social? Come si racconta la complessità del nostro tempo in un ambiente spesso così surriscaldato e distratto? È possibile costruire uno spazio di dialogo reale, oltre le polarizzazioni?

Titolo: AI per e-commerce: tool e tip per chi vende online

Data: giovedì 11 aprile 2024

Orario: 17- 19

Location: Orbyta Tech (Piazza Castello 113, Torino)

Tra nuovi tool che vengono lanciati ogni giorno e tecnologie che si evolvono sempre più rapidamente, spesso risulta difficile comprendere veramente quali sono utili per risparmiare tempo e aumentare l’efficacia della propria attività. Durante il workshop viene condivisa una panoramica delle varie tecnologie, considerando pro, contro, costi e competenze necessarie. Segue una sessione pratica di utilizzo di tool di generazione di immagini e di testo applicati ad esigenze concrete per l’ ecommerce.