Secondo l'ex responsabile di Solana Foundation, Solana supererà Ethereum con le DApp

Stando a quanto dice Matty Taylor, cofondatore di Colosseum ed ex responsabile della crescita della Solana Foundation, Solana potrebbe superare Ethereum in termini di DApp destinate ai consumatori.

Continua quindi il viaggio di Solana verso l'alto: la rete vive anche un momento felice grazie alle meme coin, l’ultima delle quali, Slothana, ha raggiunto $1,2 milioni in prevendita e si prepara a diventare la nuova SLERF.

Solana supererà Ethereum con le DApp

Matty Taylor, cofondatore di Colosseum ed ex responsabile della crescita della Solana Foundation, ha affermato che la blockchain di Solana supererà Ethereum in termini di applicazioni consumer.

Taylor sostiene che: "Solana continuerà, come dimostrato nell'ultimo anno, a sorpassare Ethereum in termini di applicazioni ed esperienze per gli utenti finali nel web 3, grazie alla sua velocità e alla facilità di utilizzo."

Su Ethereum, al momento, ci sono 1.668 applicazioni decentralizzate (DApp), ovvero oltre tre volte in più rispetto alle 477 dell'ecosistema Solana, stando ai dati riportati da Alchemy. Ma Solana, al suo esordio, è stata presentata come “Ethereum killer”, grazie al throughput delle transazioni superiore e alla finalizzazione delle transazioni più rapida rispetto a Ethereum.

Stando a quanto dice Taylor, l’ecosistema di Solana ha vissuto qualche difficoltà in seguito al fallimento di FTX e al successivo bear market, con un conseguente calo del valore di SOL. Nonostante questo, il numero di sviluppatori sulla rete ha continuato ad aumentare.

"Negli ultimi tre o quattro mesi, dopo il bear market, tutti si sono resi conto che Solana come rete ha superato un importante momento cruciale che la maggior parte degli ecosistemi L1 ha attraversato, come Mount Gox per Bitcoin(...) Il bear market del 2022 è risultato essere quel momento cruciale, ma Solana ne è uscita molto più forte e sono aumentati gli sviluppatori".

In questo momento il valore totale bloccato (TVL) su Ethereum è pari a 49,7 miliardi di dollari, ovvero oltre 10 volte superiore a quello di Solana (4,01 miliardi), secondo i dati di DefiLlama.

TVL di Ethereum e Solana . Fonte: DefiLlama

Inoltre, lo scorso 6 febbraio la blockchain di Solana ha vissuto un momento difficile: la produzione di blocchi si è fermata per oltre cinque ore, prima che i validatori riavviassero la rete. Inclusa questa, da gennaio 2022 Solana ha subito circa sei interruzioni di grande rilevanza.

Anche se problemi come le interruzioni di rete sono un elemento negativo per qualsiasi ecosistema, è inevitabile che avvengano nelle blockchain che si spingono ai limiti della scalabilità.

Inoltre, questo non ha per niente inficiato il successo che Solana vive al momento: lo conferma ancora una volta la nuova meme coin Slothana, che fa $1,2 milioni in prevendita.

Slothana fa 1,2 milioni di dollari in prevendita

Slothana ($SLOTH) è l’ultimo progetto di meme coin della rete Solana, che, secondo molti, ha tutte le probabilità di diventare il nuovo SLERF e senza errori iniziali: nonostante un esordio problematico, SLERF è riuscito però ad accumulare un volume di scambi di 24 ore superiore a 2 miliardi di dollari.

Slothana vive al momento la presale del suo token nativo SLOTH e riesce a raggiungere, in breve tempo, il traguardo di $1,2 milioni, forte anche di un airdrop in programma. Partecipare alla prevendita di SLOTH è facile in quanto è sufficiente inviare $SOL all'indirizzo del token, per far sì che le coin vengano trasferite all'indirizzo di ricezione del wallet mittente.

Successivamente basterà attendere l’airdrop e poi $SLOTH verrà listato sugli exchange centralizzati: con un $SOL, in prevendita, è possibile acquistare 10.000 $SLOTH. A dare certezza sulle prospettive future del token c’è il fatto che, a quanto pare, alle spalle del progetto ci sia lo stesso team di Smog, altra meme coin di successo di Solana.

La rete Solana è quella di maggior rilievo al momento, per cui anche le meme coin di Solana offrono maggiori opportunità di guadagnare, mettendo insieme l’aspetto divertimento con il guadagno (in questo caso l’airdrop) e progettando delle strategie di marketing che rendano virale il progetto, per alimentarne l’adozione.

Come si può ben capire, Solana è diventata la rete più gettonata per il lancio di meme coin, grazie alla sua velocità e alle fee basse: pagare infatti una fee di 50 dollari ai validatori di Ethereum appare eccessivo a tanti che quindi lasciano perdere e si rivolgono a Solana.

Slothana ha quindi tutte le premesse per essere la prossima meme coin di successo della rete: chi è interessato a investire una piccola cifra iniziale, può considerare questo progetto come opzione.

