Regionali, scontro nel Pd sulle posizioni in lista. Berruto: "Agghiacciante non candidare Salizzoni"

Dopo l'ennesima discussione, il Pd ha approvato le liste per le Regionali. Il voto unanime della Direzione Regionale - apertasi alle 21 in via Coppino e chiusasi a mezzanotte - è arrivato dopo tre ore di acceso dibattito. La motivazione? La proposta, che poi ha ottenuto il via libera, dell'area vicina a Bonaccini era di mettere il capogruppo regionale Raffaele Gallo come capolista, seguendo poi l'ordine alfabetico con alternanza donna-uomo.

La discussione

Dopo di lui in elenco è finita la segretaria del Pd di San Mauro Anna Maria Barbero, che è vicina a Gallo. L'area di Schlein avrebbe preferito mettere la capogruppo comunale del Pd Nadia Conticelli, che è anche Presidente dell'assemblea regionale. Alla fine è prevalsa la maggioranza di Bonaccini. Su Torino sono confermati tutti i candidati.

Rossi: "Squadra competitiva"

"Con la direzione di ieri - commenta il Segretario Regionale Domenico Rossi - si chiude il percorso cominciato il 16 marzo con l’indicazione di Gianna Pentenero a candidata Presidente: ora abbiamo anche una squadra competitiva per affrontare con decisione la campagna elettorale".

Dalle province è arrivato un elenco di 40 persone di cui 21 donne e 19 uomini. Sono liste, aggiunte il segretario "che valorizzano i territori, la parità di genere, le competenze dei nostri dirigenti, senza dimenticare l’apertura alla società civile e il rinnovamento generazionale".

Berruto: "Agghiacciante non candidare Salizzoni"

E sempre sul fronte delle candidature, sta facendo discutere un post dell'ex ct della Nazionale e parlamentare Mauro Berruto. "Avevamo Maradona”, scrive su Facebook - ma lo abbiamo messo alla porta". "Prendo atto che il prof. Mauro Salizzoni - prosegue - colui che nel 2019 vide il proprio nome scritto su una scheda elettorale da 18.086 piemontesi, triplicando i voti del secondo più scelto del Pd, non sarà della partita. A meno che non sia stata una sua scelta, qualcuno mi spieghi, non da politico, ma da allenatore".