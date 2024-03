Regionali, Forza Italia sorpassa Lega nei sondaggi. Gli azzurri puntano a 2 assessori: i candidati

" Superiamo il 10%"

" A noi - chiarisce il vicepresidente al Senato Roberto Rosso , in ottica Regionali - non interessa il sorpasso sulla Lega, perché vorrei che il centrodestra nel suo insieme. diventasse più forte".

Gli uscenti

E forte dei numeri, gli azzurri stanno anche costruendo la lista per l'appuntamento elettorale del prossimo 8-9 giugno. Sono pronti a ricandidarsi l'assessore regionale alle Attività Produttive Andrea Tronzano , il capogruppo regionale uscente Paolo Ruzzola e il collega Mauro Fava . Ancora in forse Alessandra Hilda Biletta , che nel 2019 era stata inserita nel listino.

Moncalieri ed Orbassano

Le donne

Cerca in salto in Regione anche l'assessore di Venaria Monica Federico. Tra le donne in lista anche Beatrice Rinaudo, figlia del Pm Antonio. Il gruppo giovani punterà invece su una ragazza neolaureata, molto attiva nelle ultime manifestazioni universitarie pro-Israele. Confluiranno nella lista di Forza Italia poi i sindaci di piccoli Comuni della Città Metropolitana.