Controlli della Polizia a San Salvario: multa da 13mila euro per un locale di via Nizza

A San Salvario in manette un ragazzo stranieri con l'accusa di detenzione di droga per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un servizio di controllo, i poliziotti hanno notato in via Nizza un gruppo di individui centro-africani schiamazzare.

Alla vista della volante, il gruppo si è dato alla fuga: gli agenti li hanno inseguiti hanno bloccato uno dei ragazzi all’angolo con via Canelli. Nel tentativo di scappare, il giovane ha aggredito i poliziotti, che lo hanno arrestato riportando ferito.

Droga ingoiata

Il 23enne che aveva ingoiato della droga durante la fuga, è stato trasportato in ospedale dove si accerta la presenza di diversi ovuli nel colon.

La Polizia ha effettuato poi controlli nell'area della stazione Porta Nuova e vie limitrofe che ha portato: all'identificazione di 39 persone, al controllo di un locale, ad un arresto e a 7 multe.

Oltre 13mila euro di multa

Nelle specifico un locale situato in via Nizza è stato sanzionato per diverse violazioni, tra cui la presenza di 2 new slot collocate ad una distanza irregolare da luoghi sensibili, la mancanza dell’impianto acustico e la presenza di una sala fumatori non idonea. Le multe superano i 13mila euro.

Durante gli accertamenti, gli agenti hanno arrestato vicino alla stazione metropolitana anche uno stalker che non ha rispettato il divieto di avvicinamento.