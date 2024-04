Oltranza Festival: al via la nuova edizione, ospite della serata inaugurale Il Solito Dandy

Oltranza Festival, l’arte dell’incontro contro ogni barriera torna a Torino da sabato 6 aprile a domenica 15 settembre fra arte, musica, nuovi attesi ospiti e tanti appuntamenti con concerti, talk, reading, mostre, spettacoli teatrali e corsi di formazione per l’accessibilità e l’inclusione.

Primo appuntamento sarà sabato 6 aprile, ore 21, con il Premio Listen To Me: il contest di musica visiva per cantautori e cantautrici, un concorso dedicato alla musica inclusiva organizzato da Soundset APS e Indiependence, in collaborazione con LISten Aps. Ospite d’onore della serata: Il Solito Dandy, cantautore - che col suo stile rétro e il suo fascino d’altri tempi - è approdato alla finale di X-Factor 2023.

Il Premio Listen to Me rappresenta la prima importante iniziativa a Magazzino su Po. Il primo passo fra le tante attività, proposte e gli appuntamenti del festival, per promuovere l'inclusione sociale e la diversità attraverso la musica, offrendo un'opportunità unica per gli artisti di valorizzare il proprio talento e di condividere un messaggio di unità e di accoglienza. Obiettivo del contest è la promozione dei concerti e delle performance musicali tradotte in lingua dei segni, per sensibilizzare artisti, pubblico e operatori dello spettacolo, sul tema dell’inclusione. Il vincitore avrà inoltre la possibilità di esibirsi dal vivo con la traduzione dei propri brani in LIS (Lingua dei Segni Italiana) sul palco dell’evento principale di Oltranza Festival in programma domenica 7 luglio a Spazio 211, che promuove l'accessibilità dei luoghi e dei contenuti della cultura.

Al fine di migliorare ulteriormente l’accessibilità della serata, oltre alle traduzioni in LIS il pubblico potrà fruire di palloncini per favorire la percezione musicale attraverso le vibrazioni, sottotitoli per le canzoni. In più i volontari saranno a disposizione per facilitare l'ordinazione al bar e per necessità di comunicazione e mobilità, compreso l’accompagnamento per il tragitto piazza Vittorio/Magazzino. Inoltre, ci sarà la possibilità di avere un ⁠contatto in videochiamata in LIS per informazioni, oltre a un pannello di comunicazione da banco specifico per chi ha impianto cocleare grazie alla collaborazione con APIC.

La fruizione della cultura è però oggi ancora un percorso ricco di barriere. Gli eventi si rivolgono spesso all’intera comunità dando per scontato il raggiungimento del valore di inclusione sociale, ma molti dei contenuti culturali e artistici offerti non sono ancora accessibili. Oltranza Festival per questo motivo ha quindi finalmente permesso anche un’importante possibilità, con un’iniziativa che inizialmente sembrava impossibile da realizzare: un intervento risolutore per rendere accessibile lo spazio sotto palco di Magazzino Sul Po: procedono quindi i lavori per l'installazione che renderà accessibile il piano palco già in vista del primo appuntamento del festival in programma sabato 6 aprile.

Fino al 15 settembre, un lungo palinsesto di eventi, concerti tradotti in Lingua dei Segni Italiana (LIS), panel di approfondimento sul tema dell’inclusione, reading, talk, presentazioni di libri, mostre, esposizioni tattili, laboratori di teatro integrato e tanti appuntamenti in programma per l’edizione 2024 di Oltranza Festival che mira a divertire, sensibilizzare, e soprattutto a unire, aggregare le persone, perché l’arte e l’incontro sono un diritto di tutti.

Il ricavato del festival è inoltre destinato in parte al finanziamento di una borsa di studio in Disability Management & Inclusive Thinking presso la SAA di Torino (https://www.saamanagement.it/formazione-executive/disability-management-inclusive-thinking/) e in parte alla realizzazione di interventi di abbattimento di barriere architettoniche in circoli culturali non ancora accessibili.

