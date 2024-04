Domani Mirafiori vola a Roma: "Senza Tavares tavolo inutile. Stellantis presenti piano industriale"

Domani il Piemonte e Torino volano a Roma per parlare del futuro di Stellantis a Mirafiori , ma l'amministratore delegato Carlo Tavares non ci sarà. Davanti al ministro delle Imprese Adolfo Urso ci sarà una delegazione del colosso automobolistico, ma non il manager portoghese.

L'obiettivo del confronto in Comune era individuare una strategia condivisa per il rilancio del settore automotive e la salvaguardia dei posti di lavoro a Mirafiori, così come in tutte le aziende dell'indotto. "Occorre incrementare i numeri, - ha osservato il sindaco Stefano Lo Russo, al termine dell'incontro - soprattutto a Mirafiori, anche attraverso l'introduzione di nuovi modelli". "Bisogna rilanciare - ha proseguito - gli elementi dell'ingegneria e del design che caratterizzano il nostro territorio e lo rendono unico, così come continuare sulla strada degli investimenti messi in campo sul polo del riciclo, che è una componente di una strategia".