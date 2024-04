Codice della strada, Chieri chiede che rispetti il Piano per la sicurezza stradale

«I dati ci dicono che il 73% delle collisioni avviene in ambito urbano e le principali cause di morte sono l’eccesso di velocità (23%), la guida distratta (20%) e la mancata precedenza ai pedoni sugli attraversamenti (17%)-dichiara la consigliera Manuela OLIA (Pd)-L’impostazione del nuovo Codice voluta dal ministro Salvini è incoerente, repressiva per alcuni aspetti, e lassista verso le principali cause che attentano alla sicurezza delle persone. Le nuove norme rendono più difficile non solo installare gli autovelox, ma, intervenendo sull’autonomia dei Comuni, anche attivare le Zone 30 e realizzare le piste ciclabili. Insomma, si ostacolano tutti gli interventi volti a rendere il traffico della città meno impattante per gli utenti più fragili della strada. Non si tratta solo dei ciclisti, ma dei pedoni e di tutta l'utenza debole, oltre che della sicurezza degli stessi automobilisti. Non solo come amministrazione comunale condividiamo la posizione delle associazioni delle vittime della strada, contrarie a questa riforma, ma non intendiamo tornare indietro rispetto all’impostazione su cui si basa il Piano Generale del Traffico Urbano, approvato lo scorso mese di giugno, che mette al centro proprio le utenze più fragili per rendere la nostra città più sicura e più vivibile».