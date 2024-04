Tra innovazione e ricerca dell’eccellenza: l’incubatore di startup I3P ospita Angelo Gaja

Condividere storie di successo, illuminare il percorso dell'innovazione e ispirare le generazioni future: I3P, l’Incubatore del Politecnico di Torino, prosegue i festeggiamenti dei suoi 25 anni di attività con “Scintille”, la serie di incontri con menti brillanti e personalità di spicco provenienti da molti ambiti differenti, non solo tecnologici, che hanno lasciato un segno indelebile nel proprio settore e oltre.

Attraverso racconti coinvolgenti e partendo dalle origini delle loro idee più rivoluzionarie, gli ospiti di I3P ripercorrono le sfide affrontate lungo il cammino e le strategie adottate per superarle, fino alla realizzazione delle proprie visioni nel panorama contemporaneo e sui mercati di riferimento.

Dopo il successo del primo evento con il manager e imprenditore Luca Foresti, martedì 16 aprile - a partire dalle ore 18:00 in presenza nella sede di I3P - “Scintille” ospita Angelo Gaja, il più famoso produttore di vini italiani pregiati al mondo.



Conosciuto per la sua abilità nell'elevare il vino Barbaresco a livelli di prestigio internazionale, grazie alle sue intuizioni, alle sue scelte coraggiose e alla sua incessante ricerca dell'eccellenza, Gaja non solo ha trasformato la sua azienda familiare, ma ha anche influenzato l'intero settore vitivinicolo italiano. Angelo Gaja continua a essere un punto di riferimento nell'industria vitivinicola: le sue bottiglie conquistano i premi più prestigiosi a livello globale e sono un pilastro nei migliori ristoranti di tutto il mondo.

Ad introdurre l’evento saranno Paola Mogliotti, Direttore di I3P, e Adriano Marconetto, Entrepreneur In Residence dell’incubatore. La partecipazione all’incontro è gratuita, previa registrazione online fino all'esaurimento dei posti disponibili.

“L'incontro con Angelo Gaja sarà un'opportunità unica per conoscere da vicino la mente di uno dei più grandi innovatori nel campo enologico e per trarre ispirazione dalla sua passione e dalla sua visione del futuro”, sottolinea Giuseppe Scellato, Presidente di I3P. “La rassegna Scintille nasce nell’ambito delle celebrazioni del 25° anniversario dalla fondazione di I3P: l’incubatore nel corso degli anni ha sostenuto centinaia di startup, contribuendo a creare un ecosistema di imprenditorialità innovativa che intendiamo valorizzare ulteriormente attraverso una serie di nuove iniziative, sostenute dalla nostra community di startupper e innovatori”.

Come già per gli appuntamenti di Scintille, le principali iniziative lanciate dall’incubatore nel corso di quest’anno saranno “marcate” da un logo speciale che richiama i 25 anni, creato sia per commemorare il lungo percorso seguito in questo primo quarto di secolo, sia per evidenziare la varietà di occasioni d’incontro per la community di I3P che caratterizzeranno i prossimi mesi fino al 2025.