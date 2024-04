Mattina da incubo in corso Unità d'Italia per un incidente in corso Trieste a Moncalieri: tutto bloccato e auto in colonna per uscire da Torino [FOTO]

Una mattinata da incubo, per chi viaggia in auto e deve raggiungere Torino Sud, direzione Moncalieri. Corso Unità d'Italia, infatti, dove peraltro in questi giorni sono ripartiti i lavori per l'idropolitana, si è trasformato in una trappola dove sono rimaste impantanate decine e decine di vetture.

Brutto incidente in corso Trieste a Moncalieri

Tutta colpa di un incidente che si è verificato a pochi metri della sopraelevata che porta all'autostrada, in corso Trieste a Moncalieri, con sette auto coinvolte. Un sinistro avvenuto attorno alle 8, che ha forzatamente costretto a ridurre le corsie percorribili.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia locale: per fortuna non ci sono feriti gravi.

Lunghe code, disagi e traffico in tilt

Impossibile o quasi raggiungere il confine sud della città o immettersi in tangenziale verso le autostrade. Ci sono automobilisti che hanno dovuto attendere oltre un'ora per percorrere pochi chilometri di strada. Bloccata anche la rotonda di corso Maroncelli, in uno scenario che lascia pensare che la soluzione per sciogliere l'ingorgo non sia dietro l'angolo. Inevitabile, quindi, armarsi di pazienza e procedere con cautela.