Moncalieri | 13 novembre 2025, 11:19

Gattina resta incastrata nel motore di un'auto: messa in salvo dalla Polizia locale di Moncalieri

Forse abbandonata da qualcuno, aveva cercato riparo e calore. E dopo il salvataggio ha trovato anche una famiglia che l'ha voluta adottare

La gattina messa in salvo dalla Polizia locale di Moncalieri

Un'avventura a lieto fine. Una gattina, probabilmente abbandonata da qualche persona senza cuore, aveva cercato riparo dal freddo nel vano motore di una vettura parcheggiata. Prima che succedesse l'irreparabile, a portarla in salvo hanno pensato gli agenti di Polizia locale di Moncalieri.

Incastrata nel vano motore

Il fatto è successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 novembre. Il miagolio del piccolo animale ha richiamato l'attenzione di alcuni passanti che si sono avvicinati all'auto, hanno immaginato cosa era successo ed hanno immediatamente chiamato il 112, che in breve ha contattato anche il proprietario della vettura.

Una famiglia per la gattina

Gli agenti hanno faticato non poco per estrarre recuperare la micina spaventata, che era rimasta incastrata nella parte anteriore della vettura. Una volta estratta è stata messa in sicurezza in un trasportino e, grazie ad un rapidissimo passa parola, ha trovato anche una famiglia disposta a prendersene cura e a regalarle l'affetto che merita quel piccolo batuffolo di peli.

Massimo De Marzi

