"Candidati con noi": il M5S a caccia di nomi per le Regionali. E c'è chi punta all'Europa

Il Movimento 5 Stelle a caccia di nomi per le Regionali. Sul sito del partito si sono aperte ieri le autocandidature per gli iscritti per la formazione delle liste, in vista dell’appuntamento elettorale che porterà i piemontesi alle urne l’8 e 9 giugno. Chi vuole provare ad entrare a Palazzo Lascaris, ha tempo fino alle 20 di martedì 9 aprile per presentare domanda.

I requisiti

Tra i requisiti fondamentali, oltre ad essere del M5S, il certificato penale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti. E’ necessario poi aver più di 18 anni, non essere iscritti ad associazioni massoniche e non aver già fatto due mandati in Comune/Regione/Parlamento.

Chi si ricandida

Hanno confermato di volersi ricandidarsi la capogruppo regionale uscente Sarah Disabato ed il consigliere regionale Ivano Martinetti. Il collega Sean Sacco ha invece preferito una strada diversa, presentando la sua autocandidatura alle Europee.

Le Europee

Una scelta fatta forte di una conoscenza dell’inglese, sua madre è infatti scozzese, così come di una collaborazione portata avanti in questi anni con l’europarlamentare uscente Tiziana Beghin. Quest’ultima, dopo aver fatto già due mandati a Bruxelles, non può più ripresentarsi.

Hanno depositato la loro autocandidatura al Parlamento Europeo l’ex sindaco di Venaria Reale Roberto Falcone e la coordinatrice provinciale della Città Metropolitana Antonella Pepe. Nonostante i rumors delle scorse settimane, l’ex parlamentare Luca Carabetta ha invece deciso di non candidarsi alle Europee.