Da Torino a Timișoara: le due Università avviano programmi-scambio per gli studenti di Giurisprudenza e Psicologia

Ventiquattro studenti saranno coinvolti nello scambio accademico siglato oggi tra le Università di Torino e quella di Timișoara, in Romania. Da quest'anno sarà possibile prendere la doppia laurea nei due atenei tramite un programma di studi condiviso per alcuni corsi di Giurisprudenza - Global Law and Transnational Studies e European Legal Studies erogati dall’Università di Torino e European and International Law e Master in European Union Law, erogati dall’Università di Timișoara - e di Psicologia, per la laurea magistrale di Unito in Scienze del Corpo e della Mente e della Master’s Degree in Clinical Psychology and Psychotherapy di UVT.

Dall'anno accademico in corso saranno 10 gli studenti di Torino e altrettanti quelli dall'università romena che potranno partecipare al progetto del dipartimento di Giurisprudenza, mentre 4 in totale quelli di Psicologia. Per i primi è previsto di trascorrere due dei cinque anni del corso di studi all'estero, mentre per i secondi la durata è di un anno.

L'accordo è stato siglato questa mattina dal rettore dell'Università di Torino Stefano Geuna, il Console Generale di Romania a Torino Cosmin Dumitrescu e i direttori dei dipartimenti coinvolti e si inserisce nell'alleanza di 12 università europee 'UNITA', progetto della commissione europea per favorire la mobilità studentesca. A Torino la comunità romena è la più numerosa tra i residenti non italiani: in tutta la provincia sono 80 mila, pari al 40% degli stranieri. Anche a Timișoara è presente un'importante presenza italiana, legata all'imprenditoria, e si parla di più di 10 mila residenti nella città romena. Questo accordo si rivolge a tutti gli studenti ma non può che interessare in particolare le due comunità, così importanti nei rispettivi territori.

"Con la firma di questo accordo - ha dichiarato Geuna - l’Università di Torino conferma il suo impegno per favorire l’internazionalizzazione dell’offerta formativa e creare opportunità concrete per i nostri studenti. L’accordo sui doppi titoli accademici con l’Università di Timișoara rappresenta un passo significativo nella costruzione di percorsi educativi innovativi, che rispondano alle sfide di un mercato del lavoro globale e interconnesso. Siamo orgogliosi di promuovere una collaborazione che non solo rafforza i legami tra le nostre istituzioni, impegnate da anni nell'alleanza UNITA Universitas Montium, ma arricchisce anche le competenze culturali e professionali dei nostri studenti, rendendoli protagonisti di un futuro sempre più europeo e internazionale. Gli studenti che si muovono espongono a internazionalizzazione anche gli studenti locali, che vedono arrivare questi piccoli grandi consoli che si spostano e portano avanti la costruzione dell'Europa".