Da Torino Bellissima a Bruxelles, Damilano alle Europee con Forza Italia: "C'è un ragionamento"

Dopo essere stato candidato a sindaco di Torino, Paolo Damilano sogna Bruxelles. L'imprenditore del Barolo dovrebbe candidarsi alle Europee con Forza Italia: la conferma che è in corso un dialogo serrato arrivata per bocca del ministro Paolo Zangrillo. Ieri sera in tarda serata erano poi uscite notizie di agenzia che davano il patron dell'acqua Valmora già schierato con gli azzurri.