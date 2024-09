Auto si schianta contro un muro a La Loggia: quattro feriti gravi in ospedale

L'incidente in via Vinovo nella tarda serata (Immagine di repertorio)

Terribile schianto ieri nella tarda serata a La Loggia, dove quattro persone sono rimaste gravemente ferite in un sinistro in via Vinovo. In prossimità dell'incrocio con via Carpaneto, il conducente di una macchina ha perso in autonomia il controllo della vettura, che è andata a scontrarsi violentemente con il muretto laterale di protezione.

Feriti in condizioni serie

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre gli occupanti dalle lamiere, oltre ai Carabinieri di Moncalieri che sono al lavoro per ricostruire la dinamica. Secondo una prima ipotesi l’incidente potrebbe essere stato causato dall’eccessiva velocità oppure da una distrazione alla guida: l’impatto è stato molto violento ed il cofano della macchina è completamente distrutto.

I feriti sono stati portati in condizioni serie al Cto