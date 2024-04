Quando la storia la si scriveva (anche) per la pubblicità: Torino lancia la più grande asta di manifesti dell'ultimo decennio

C'è stato un tempo in cui gli influencer erano fantascienza. Ma pure le pubblicità in televisione. C'è stato un tempo (nemmeno così lontano), in cui la comunicazione - anche quella "commerciale" - si faceva con i manifesti. Disegni, dipinti, pitture che diventavano vere e proprie opere d'arte e di stile. E che arrivate ai giorni nostri, testimoniano di un passato solo apparentemente così diverso dal presente.



Un buon "campionario" di queste comunicazioni, dal 16 al 17 aprile, saranno messe all'incanto da Bolaffi, la nota casa d'aste torinese. E tra i lotti, ci saranno anche rari esemplari tornano sul mercato dopo decenni. Tra i più attesi ci sono manifesti realizzati da Dudovich, Cappiello e Metlicovitz.

Il giorno 16 l'asta si terrà nella Sala Bolaffi, in presenza, mentre il giorno dopo si procederà online.

Complessivamente il catalogo conta su 630 lotti provenienti da prestigiosi conferimenti privati. Alcuni esemplari sono estremamente rari e si trovano per la prima volta sul mercato dopo decenni, portano la firma dei più celebri cartellonisti italiani e stranieri del XX secolo.

Durante la prima sessione d’asta (lotti 1-170) saranno battuti 170 poster, tra cui i più significativi dell’intera vendita e in generale pezzi dalle grandi rarità o scenograficità, mentre nella seconda sessione (lotti 171-630) esemplari dall’appeal contemporaneo.

Proprio il triestino Dudovich, un maestro nel suo genere, è autore di alcuni dei manifesti più significativi: quello per il Cablé Confort Michelin (reintepretando un suo topos già usato per Pirelli e Dunlop, con protagonista il celebre Bibendum), ma anche il cartellone realizzato nel 1908 per la Società Torinese Automobili Elettrici. A dimostrazione che il tema della mobilità elettrica era sulla bocca di tutti ben prima di Tesla o simili.

Leonetto Cappiello è invece in catalogo con le sue pubblicità da manifesto realizzate nel 1921 per Campari, sia per il Bitter sia per il Cordial, le due bevande di punta dell’azienda milanese. Giovanni Maria Mataloni ha invece firmato manifesti per Caffaro, il primo giornale di Genova.