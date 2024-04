Dal bohemien alla Miss: in Honduras si parlerà piemontese all'Isola dei Famosi

Parte questa sera, lunedì 8 aprile, su Canale 5 la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Quest'anno a raggiungere Cayo Cochinos in Honduras per il reality condotto da Vladimir Luxuria (da tempo alla guida a Torino del Lovers Film Festival) con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nelle vesti di opinionisti ci sarà una buona percentuale di Piemonte.

La Miss Francesca Bergesio

Direttamente da Cervere, in provincia di Cuneo, arriva Francesca Bergesio, la 19enne recentemente incoronata Miss Italia. All’Isola vuole sfidare lo stereotipo della Miss “bella e basta” con un approccio intelligente e flessibile. Si definisce donna grintosa e, come si legge nella descrizione del programma, sarà una naufraga da non sottovalutare.

Il 'bohémien' Pietro Fanelli

Ma non solo. Un altro giovane concorrente ha sangue sabaudo. Si tratta di Pietro Fanelli, nato a Torino, si definisce un bohémien contemporaneo. "Giovane poeta in un mondo dove la sua generazione ha smesso di amare l’arte per inseguire il sogno dell’influencer - si legge nella descrizione del cast di questa edizione - Scrive testi, romanzi di filosofia, aforismi e poesie. È stato uno dei concorrenti di Summer Job. Vive a Milano dove si dedica al lavoro di modello ma il suo obiettivo principale è quello di diventare un attore affermato".

Gli altri naufraghi dell'Isola

Tra gli altri concorrenti illustri compare Joe Bastianich, Valentina Vezzali, Matilde Brandi e Luce Capanegro (in arte Selen).

Il montepremi è di 100mila euro, la metà destinato ad un ente di beneficenza.