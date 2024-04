Monstera Futura Aps: lanciata una raccolta fondi per promuovere attività di educazione ambientale in città

"Creare uno spazio che permetta di accompagnare bambine e bambini nell’esplorazione dell’ambiente intorno a noi con curiosità e meraviglia, per ideare e organizzare nuove esperienze e avventure nella città di Torino” è questo l’obiettivo di Bianca, Iris, Alli, Ray, Bonni, Rossella e Mattia, un gruppo di torinesi, da anni impegnati in progetti di educazione in natura sul territorio.

Per rendere concreto questo desiderio il gruppo ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe inizialmente per coprire le spese iniziali dell'associazione che chiameranno Monstera Futura.



La raccolta fondi è già arrivata a quota 2.895 euro, obiettivo è arrivare a 3 mila.

Come spiegano loro stessi sulla piattaforma “I proventi serviranno anche per progettare e organizzare centri estivi nel selvatico ed attività durante l'anno: workshop creativi ed emozionali all'aria aperta, scoprire e spostarci all'interno degli spazi urbani e proporre attività di educazione ambientale, per aumentare il contatto e la sensibilità verso l’ambiente per mezzo del gioco, della manualità, della scoperta e dell’emozione”.

Per info: https://www.gofundme.com/f/b832z9-aiuta-monstera-futura-aps-a-germogliare