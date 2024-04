"Dritta al punto". Parte da Asti il tour elettorale di Pentenero nel Piemonte: "Attenzione per i territori"

Sabato parte ufficialmente il tour elettorale di Gianna Pentenero per il Piemonte. Dopo Torino, il primo capoluogo di provincia che toccherà la candidata Presidente del centrosinistra sarà Asti, dove è attesa il 13 aprile al pomeriggio.

Le prime tappe

Al mattino farà un passaggio a Settimo Torinese, dove incontrerà l'europarlamentare uscente Irene Tinagli, che ambisce a tornare a Bruxelles. Dopo Asti, il 17 aprile farà tappa a Cuneo ed il 20 a Novara. "Sarà una campagna elettorale - spiega Pentenero - ricca di attenzione ai territori: dritta al punto”. E proprio queste ultime tre parole sono lo slogan su cui la dem vuole puntare, per cercare di strappare il Piemonte al centrodestra di Alberto Cirio.

I colori

Se al momento i manifesti elettorali di Pentenero non sono ancora stati diffusi, la certezza è che ci saranno molti colori. Chi la frequenta spesso sa che l’assessore alla Municipale di Torino ama giacche e maglioni dalle tinte calde, come arancio e rosso.

I cartelloni avranno come sfondo queste nuances, ma anche giallo e verde, ciascuno diverso in base al tema che verrà affrontato. Dalla sanità all’istruzione, sino ai trasporti, sui poster affissi nelle strade verranno toccati i punti del programma elettorale. Accanto ci sarà la figura in bianco e nero di Pentenero.

Appuntamento con Orlando e Zingaretti

In attesa di Elly Schlein, venerdì alle 16.30 al Circolo dei Lettori di Torino la candidata dialogherà con i parlamentari Andrea Orlando, Nicola Zingaretti ed Anna Rossomando nell’ambito della presentazione del libro “Pubblico Ministero”.

Intanto per la prossima settimana è prevista la presentazione ufficiale del programma del centrosinistra. L’ex europarlamentare Daniele Viotti lo porterà prima per confronto, ed eventuali modifiche, al tavolo della coalizione. Nelle scorse settimane sono state raccolte le proposte dei diversi partiti e liste civiche: il Pd le ha unite, facendo sintesi, in venti pagine. Una richiesta specifica di Pentenero, ai principali circoli dem del Piemonte, è stata avere una scheda con le priorità territoriali da affrontare.