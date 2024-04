L'incidente in direzione di Milano

Traffico in tilt sulla Tangenziale di Torino, all'altezza di Venaria Reale, per un incidente in direzione Milano. Nel sinistro sono stati coinvolti due veicoli, ma fortunatamente nessun ferito.

I mezzi incidentati occupano la corsia di sorpasso, che al momento è chiusa al transito per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi. Il traffico risulta bloccato in entrambe le direzioni.