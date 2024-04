Collegno festeggia i 100 anni di Teresa Napione

Nata a Chieri nel 1924, da una famiglia di ristoratori, Teresa ha trascorso una vita dedicata al lavoro, alla famiglia e alle sue passioni. Dotata di una manualità straordinaria, si è distinta come abile magliaia e anche venditrice in boutique di abbigliamento torinesi. Il suo sorriso contagioso e la capacità di relazionarsi con le persone le hanno reso facile il successo in ogni campo in cui si sia cimentata.