Anteprima al Torino Jazz Festival, concerti e saggi gratis: il Centro di Formazione Musicale festeggia 45 anni

Un anniversario speciale per il Centro di Formazione Musicale. Quarantacinque anni di attività, che la Città di Torino festeggerà con un programma di oltre trenta appuntamenti, la maggioranza gratuiti, tra il 13 aprile e il 19 dicembre 2024 e il coinvolgimento di importanti realtà culturali cittadine.

Gli appuntamenti

Tra gli eventi più importanti in calendario, l’anteprima inaugurale del Torino Jazz Festival con la Big Band CFM sabato 20 aprile al MAUTO; il triplo concerto classico giovedì 20 giugno al Conservatorio, alla vigilia della Giornata europea della Musica; la grande festa finale mercoledì 18 dicembre al teatro Alfieri.

Tre momenti da non perdere, a cui si aggiungono tanti workshop, concerti, conferenze concerto e saggi, alcuni dei quali realizzati in collaborazione con l’associazione Sistema Musica, che ha coinvolto nel programma Torino Jazz Festival, MITO Settembremusica e Museo Egizio.

Purchia: "Continua a crescere"

Quest'anno gli iscritti al Centro di Formazione Musicale sono 680. "Questo progetto - ha sottolineato l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia - è iniziato quando il termine welfare forse non esisteva". "L'allora assessore alla Cultura Giorgio Balmas - ha aggiunto - individua nella musica il senso di appartenenza ed inclusività. Quarantacinque anni dà il senso della bontà del progetto: il Centro non dimostra quest'età e continua a crescere".

Negli ultimi due anni sono più che raddoppiati gli iscritti: il Comune ha dovuto aprire altri due sedi. "Sono certa - ha concluso Purchia - che gli iscritti del prossimo anno supereranno i mille".

Due contest fotografici e una call to action

Per festeggiare questo compleanno, la Città indice anche un contest dedicato agli allievi dei corsi di formazione musicale all'anno formativo 2023/2024. A questo si aggiungerà il concorso 45 ritmi visivi CFM, che premierà invece i migliori scatti fotografici nelle tre categorie Note in fuga (fotografie che catturano il dinamismo e l’energia delle esibizioni musicali dal vivo inserite nella rassegna eventi del 45° anniversario del CFM), Melodie nel dettaglio (fotografie che si concentrano su strumenti musicali, partiture e dettagli catturati durante gli eventi) e Generazioni armoniche (fotografie che testimoniano l’interazione e la connessione che nasce tra musicisti di diverse generazioni, competenze e culture).

Infine la call to action Selfie post to action, a libera partecipazione, premierà i concorrenti che si ritrarranno con foto e video durante uno o più eventi della rassegna “45 anni di musica insieme!”.

Tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione ai contest e alla call to action sono disponibili sul sito del CFM www.comune.torino.it/<wbr></wbr>corsimusica/. In palio tanti gadget ma anche borse di studio e la possibilità di partecipare gratuitamente a un laboratorio tra quelli proposti per l’anno formativo 2024/2025.