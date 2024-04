Al via a Torino PoliJEs: l'intelligenza artificiale secondo i Politecnici di tutta Europa

L'intelligenza artificiale è una delle opportunità più grandi per il futuro, ma paradossalmente anche dei rischi più grandi. Questo weekend, a Torino, studenti dei Politecnici provenienti da tutta Europa proveranno a tracciare prospettive scambiandosi idee, conoscenze e pratiche durante l'evento “PoliJEs”, organizzato dalle Junior Enterprise JEToP (Politecnico di Torino) e JEMP (Politecnico di Milano).

Cos'è PoliJEs

PoliJEs proseguirà nel weekend presso l'incubatore I3P di corso Castelfidardo 30/a e presso Talent Garden in via Giacosa 36/38. Oggi è andata in scena la cerimonia d'apertura con un incontro introduttivo, mentre sabato 13 e domenica 14 si svolgeranno workshop e business game dove è previsto un team vincitore: “L'obiettivo principale - spiegano gli organizzatori - è quello di promuovere lo scambio di idee e conoscenze tra gli studenti provenienti dalle principali università tecniche d'Europa, utilizzando le diverse esperienze e competenze per affrontare un tema di interesse comune come l'intelligenza artificiale”.

Fare rete

L'intenzione è anche quella di fare rete tra studenti e ricercatori a livello europeo: “Sarà - proseguono - un'opportunità unica per riunire gli studenti provenienti dai migliori Atenei Europei in un ambiente inclusivo e multiculturale, dove potranno condividere le loro prospettive, esperienze e idee, arricchendosi reciprocamente grazie alla varietà dei loro background culturali ed etnici. Ci saranno diversi momenti di confronto in cui i partecipanti discuteranno dei temi trattati, cercando di risolvere problemi reali attraverso soluzioni innovative.

L'Agenda 2023

Le basi di PoliJEs, infine, poggia su pilastri ispirati agli obiettivi di sostenibilità previsti dall'Agenda 2023: “Siamo - concludono - il punto d'incontro per menti e idee diverse, un evento delle Junior Enterprises dei Politecnici Europei che promuove l'ispirazione, lo scambio e la crescita personale e professionale".