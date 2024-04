Gianna Pentenero inizia da Asti: "Nel libro di questa terra vorrei scrivere pagine nuove grazie al confronto con le persone" [FOTO E VIDEO]

"Ho un libro che conservo per ogni terra del Piemonte: in quello dell'Astigiano mi piacerebbe scrivere di enogastronomia, cultura, bellezza ma soprattutto del confronto costruttivo con tante persone".

Inizia da Asti il percorso elettorale di Gianna Pentenero, candidata alle elezioni regionali del prossimo 8 e 9 aprile. Una percorso che il Partito Democratico farà senza il Movimento 5 Stelle e che si prevede non facile per cercare di strappare la regione ad Alberto Cirio. "Abbiamo bisogno di tutto il vostro suppporto" spiega il consigliere Michele Miravalle ai militanti seduti al caffè Mazzetti durante la presentazione della candidatura. Con lui tutto lo stato maggiore del Pd astigiano e i due candidati, Maria Ferlisi e Fabio Isnardi.

Sui punti fermi della campagna elettorale, la Pentenero ha le idee chiare: "Sanità, che è un problema nazionale ma che si sente in particolare in questo territorio, trasporti e sostegno ai settori che oggi fanno molta fatica. Anche Asti non è esente dal fatto che ci sono, oggi, molte persone che fanno fatica. La Regione deve dare a questo territorio gli strumenti utili per occuparsi di queste persone, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche nell'istruzione. LA formazione deve riacquisire il suo giusto spazio: dobbiamo garantire percorsi di istruzione che possano garantire coesione sociale".

Per quanto riguarda la giunta Cirio, arriva dalla candidata di una bocciatura netta: " Nonostante i problemi della Giunta Cirio, questa terra è riuscita ad esprimere delle progettualità importanti. La Regione deve avere un ruolo importante nell'accompagnare le imprese nel seguire le vocazioni del territorio".