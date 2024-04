Chivasso, sfonda con un mattone la vetrina di un negozio per rubare delle scarpe

E’ accaduto poche notti fa in una via centrale di Chivasso. Un trentunenne senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine è stato arrestato dopo aver spaccato la vetrina di un negozio di abbigliamento con un mattone per rubare alcune paia di scarpe. In particolare, il malvivente era intento ad impossessarsi del bottino quando è stato notato da un Carabiniere libero dal servizio che ha dato l’allarme e chiamato i rinforzi. A dare man forte e’ arrivata una pattuglia dei CC di Casalborgone: accertato quanto accaduto e il possesso della refurtiva - poi restituita al titolare dell’esercizio commerciale - i carabinieri hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato per “furto aggravato” e “danneggiamento”; il presunto autore del furto è stato portato in caserma, in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.