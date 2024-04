All'Unone Musicale, Marco Rizzi, Alessio Allegrini e Benedetto Lupo in concerto

Mercoledì 17 aprile al Conservatorio Giuseppe Verdi alle ore 20.30 tornano all’Unione Musicale di Torino tre musicisti italiani di prima classe, come Marco Rizzi al violino, Alessio Allegrini al corno e il pianista Benedetto Lupo, che si uniscono per un affascinante progetto cameristico a “geometrie variabili”.

Il programma rende omaggio a Brahms e ruota attorno allo sperimentale Trio in mi bemolle maggiore op. 40, in cui il trentenne compositore sostituisce “a sorpresa” il violoncello con il corno e stravolge anche il tradizionale impianto formale. La scelta dell’organico è ovviamente di natura musicale e risiede sia nella natura timbrica evocativa dello strumento a fiato sia nella vena malinconica dell’ispirazione brahmsiana.

A distanza di più di cent’anni, György Ligeti raccoglie la sfida lanciata da Brahms con il suo Trio “Hommage à Brahms” pensato nel 1982 per lo stesso organico.

Accanto a questi due capisaldi della letteratura cameristica per trio, Benedetto Lupo apre la serata con gli Intermezzi op. 117, tra le ultime pagine pianistiche di Brahms, che non sfuggono al fascino del testamento spirituale, in un clima di serena meditazione solo appannata da un velo di malinconia.

Anche Marco Rizzi ritaglia per sé uno spazio solistico all’interno del programma, chiamando in causa un altro importante compositore ungherese, Béla Bartók, che con la sua Ciaccona dalla Sonata per violino solo, caratterizzata da una densa scrittura contrappuntistica, interpreta in modo nuovo la lezione del passato.

