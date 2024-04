Fondazione CRT, si dimette il consigliere Corrado Bonadeo

Il presidente Fabrizio Palenzona ha ringraziato Bonadeo per i 5 anni di grande impegno in Fondazione CRT e ha preso atto della decisione, considerandola un gesto di generosità e di grande rispetto verso l'istituzione. Le dimissioni dissipano ogni questione insorta negli ultimi giorni in seno al Consiglio di indirizzo e non precludono in alcun modo la possibilità che si presentino in futuro altre occasioni di collaborazione.