Tirocini al Comune di Torino, approvata mozione per aumentare le retribuzioni

Il Consiglio Comunale ha approvato, questo pomeriggio, una mozione con la quale si impegnano Sindaco e Giunta a valutare l’incremento dell’indennità per i tirocini extracurriculari svolti presso il Comune di Torino fino a 800-850 euro al mese rapportati a 40 ore di attività e il ticket ristorante dello stesso valore di quello riconosciuto ai dipendenti.

Inoltre, per quanto riguarda i tirocini curriculari, il documento impegna a riconoscere il ticket mensa per quelli che sono costituiti da 30 ore settimanali e un’indennità equivalente al 30-40% di quella prevista per i Tirocini extracurricolari.

La mozione chiede che la Città si attivi con la Regione Piemonte affinché venga modificata la normativa sui tirocini riconoscendo una indennità maggiore di quella attuale e prevedendo il riconoscimento di benefit come il ticket mensa qualora previsto nelle aziende dove si svolgono i tirocini.