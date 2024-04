Elia Dogliani nuovo Presidente della Federazione BCC Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria

Ha inizio un nuovo percorso. Si è tenuta lunedì 15 aprile 2024 l’Assemblea dei soci della Federazione BCC Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria. L’incontro, svoltosi presso la Casa della Cooperazione a Torino, sede anche di Confcooperative Piemonte, è stata l’occasione non solo per l’approvazione del bilancio al 31/12/2023, ma per rinnovare le cariche della federazione, con l’elezione di Elia Dogliani nel ruolo di nuovo Presidente della Federazione.

La Federazione Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria contando su 9 BCC con 239 sportelli, presenti in 156 comuni, in 35 dei quali operano come unica presenza bancaria, si dimostra infatti ancora oggi un importante pilastro sul territorio. A fine 2023, i soci erano 155.063, con un incremento di 4.890 rispetto all’anno precedente, pari al 3,3%, mentre i dipendenti erano 1.641, in aumento del 3,5% su base annua.

Il Presidente uscente, Sergio Marro, ha commentato il lavoro svolto in questi anni: “I progressi negli anni fatti sono la prova che la Federazione può riscoprire la propria identità e impegnarsi su più fronti. Sono stati anni importanti, in cui abbiamo lavorato spalla a spalla per crescere come Federazione. Non ci siamo mai dimenticati del territorio, mettendolo al centro di ogni progetto, chiamati a un nuovo ruolo di rappresentanza e di promozione del modello sociale ed economico delle banche cooperative nei confronti dei diversi attori locali, dalle istituzioni alle associazioni di rappresentanza. Tengo a ringraziare tutti per l’opportunità concessa in questi anni e per la preziosa esperienza”.