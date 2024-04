Argotec aumenta i giri del motore e raddoppia: altri cento posti di lavoro in più nel progetto Space Park

Non solo investimenti e una nuova "casa" più grande a San Mauro, dove una volta c'erano le cartiere Burgo. Argotec è pronta a caricare a bordo cento "passeggeri" in più rispetto alle previsioni iniziali. Fuor di metafora: cento nuovi posti di lavoro che saranno aggiunti a quelli messi in cantiere con il progetto "Space Park"



L'annuncio è stato dato dal fondatore e ad dell'azienta, David Avino, in occasione della visita di una delegazione dell’Intergruppo Parlamentare per la Space Economy, composta dal presidente Andrea Mascaretti e dall’onorevole Marcello Coppo. Con loro, anche il consigliere del V Municipio di Milano, Daniel Camardo. "Già nel mese di maggio una parte dei colleghi si trasferirà allo SpacePark, dando il via alle attività di work transfer che proseguiranno fino alla fine del 2024 - ha detto Avino -. Lo SpacePark prevede una superficie totale di circa 11mila metri quadri, con 17mila metri quadri di aree verdi e 1200 metri quadri dedicati al progetto di Industrial Accelerator, per accelerare e valorizzare start-up del settore Spazio provenienti da tutto il mondo".

Cento più cento

In termini di posti di lavoro, appunto, Argotec aveva già lanciato una call per oltre 100 assunzioni, che sta proseguendo e che rinnova prevedendone altre 100 grazie al progetto SpacePark.



La visita ha riguardado anche la storica sede di via Cervino, con i i laboratori e il Mission Control Center dove è nata ed è stata operata la missione LICIACube (AIAA Mission of the Year 2023). Inoltre, nella Camera Bianca, è stato possibile osservare da vicino gli ingegneri al lavoro sugli sviluppi del programma Iride, la costellazione di Osservazione della Terra voluta dal Governo Italiano e finanziata con fondi del PNRR.

50 satelliti all'anno

Poi la delegazione si è spostata appunto a San Mauro. Direzione SpacePark, che entro la fine dell’anno diventerà il nuovo quartier generale dell’azienda. Unadelle space factory più avanzate in Europa, capace di elevatissima automazione, con una capacità produttiva di oltre 50 satelliti l’anno.



“Sono grato a tutta la delegazione dell’Intergruppo Parlamentare Space Economy per la visita ad Argotec – ha aggiunto Avino -. Consideriamo questo un segnale di attenzione verso un’azienda che è riuscita a portare l’eccellenza italiana Made in Italy del settore Spazio in tutto il mondo. La nostra visione conserva forti radici nel nostro Paese ma, allo stesso tempo, guarda oltreconfine. L’obiettivo è quello di contribuire alla crescita del settore con nuovi investimenti, 100 nuove assunzioni nel progetto SpacePark, e soprattutto con l’ambizione di portare a termine progetti e missioni che fissino nuovi standard in termini di innovazione, affidabilità e sostenibilità”.