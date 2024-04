Palazzo in fiamme in via Vanchiglia: alta colonna di fumo, bus deviati [FOTO E VIDEO]

Tetto in fiamme al civico 18 di via Vanchiglia. Intorno alle ore 13 è divampato un rogo, che ha coinvolto la copertura dello stabile su cui era installato un cantiere, oltre agli alloggi dell'ultimo piano.

Secondo le prime informazioni le mansarde sono state tutte distrutte dalle fiamme. I vigili del fuoco, che stanno operando sul posto, hanno evacuato per scopo precauzionale l'edificio.

55 deviati

Ancora da accertare le dinamiche di quanto accaduto. Gtt ha deviato la linea 55, in direzione Don Borgio: da via Vanchiglia transita in corso Regina Margherita, via Rossini e corso San Maurizio.



L'alta colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza nei cieli di Torino, così come si percepisce l'odore. Decine le segnalazioni sui social.