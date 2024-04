Fiamme nel palazzo di Vanchiglia: pompieri in azione anche di notte

Sono proseguite tutta la serata da parte dei pompieri le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del palazzo di via Vanchiglia 18, dove ieri è divampato un incendio. A partire dalle 13 le fiamme hanno avvolto il tetto e l'ultimo piano dell'edificio ottocentesco, in parte occupato da mansarde e in parte da soffitte.

Sul posto due funzionari dei vigili del fuoco a coordinare i cinquanta soccorritori intervenuti, con 17 automezzi. Durante la notte i pompieri hanno proseguito con le azioni di raffreddamento e bonifica.