Vigili del Fuoco: accorpati i distaccamenti di Luserna San Giovanni e Torre Pellice

Dal 24 aprile i distaccamenti dei Vigili del Fuoco di Luserna San Giovanni e Torre Pellice sono stati accorpati dal comando di Torino. La misura va nell’ottica di una collaborazione tra gruppi vicini per migliorare il servizio. Rimarranno comunque le due sedi di via Silvio Pellico 23 a Torre e quella di via Alfieri 12 a Luserna. La seconda però diventerà la sede operativa da cui partiranno gli interventi e si coordinerà l’attività. In questo disegno rimangono anche i due capi distaccamento il lusernese Jacopo Bosio e il torrese Flavio D’Alessandro, con il primo che dovrà occuparsi anche di organizzare la collaborazione.

I due distaccamenti assieme possono contare su 35 volontari e su un parco di 6 mezzi: un’aps (la camionetta simbolo del corpo), un polisoccorso 4x4 e 4 fuoristrada, di cui due sono di Torre. Presteranno la loro opera in un territorio di circa 630.000 km quadri e con 130.000 abitanti.