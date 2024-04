Al Regina Margherita grandi macchinari per piccoli pazienti: ecco il nuovo polo radiologico [FOTO E VIDEO]

Un nuovo reparto costruito ex novo nella parte bassa dell’ Ospedale Infantile Regina Margherita , a pochi passi dal pronto soccorso pediatrico di via Zuretti. Al suo interno il nuovissimo Polo Grandi Macchinari Radiologici con strumentazioni di altissimo livello tecnologico tra cui una Tac, una risonanza magnetica a campo d’intensità standard e una ad alto campo d’intensità (3 Tesla). Tutti strumenti di ultima generazione.

Un piccolo gioiello di tecnologia

I contributi

Quest’ultima ha contribuito all’acquisizione di due grandi macchinari attraverso l’erogazione di 530mila euro con convenzione regionale e 586mila con bando “Attrezzature” . Forma ha invece destinato 1 milione e 30 mila euro come contributo all’acquisto delle risonanze oltre a finanziare l’acquisto degli arredi. Un obiettivo raggiunto grazie a un lascito e ai contributi raccolti nelle donazioni del periodo natalizio durante la campagna lanciata in occasione del Raduno dei Babbi Natale.

Le caratteristiche

Il nuovo sito si estende su una superficie di 500 metri quadrati , per la metà occupate dai tre locali che ospitano i grandi macchinari con le relative sale comando. Ci sarà poi una locale refertazione, la sala visite ed ecografie, locali tecnici, una zona d’attesa e un’area ludica per i più piccoli. Dalle finestre si potrà vedere l'area verde realizzata grazie al contributo dell' Associazione L'Albero Gemello .

L’attenzione è stata posta ad ogni dettaglio con un occhio particolare all’armocromia degli ambienti. La sala Tac è in giallo, mentre per le sale di risonanza magnetica si è scelto il verde come colore della pavimentazione. Tutte tinte tendenzialmente rilassanti per rendere accogliente il reparto.