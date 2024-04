Regionali 2024 Piemonte, i candidati di Alleanza Verdi Sinistra: "Trasmessi tutti i nomi alla Commissione antimafia"

Dopo la bufera che ha travolto il Partito Democratico sull'inchiesta Echidna, Alleanza Verdi Sinistra lancia un messaggio chiaro per le Regionali: "Abbiamo scelto volontariamente di trasmettere alla Commissione antimafia le liste con i riferimenti di tutte le candidate e i candidati".

Grimaldi: "Bisogna sapere in anticipo se ci sono impresentabili"

Ad annunciarlo il deputato di AVS Marco Grimaldi, che ha chiarito: "Era dicembre del 2019 quando la magistratura ha trovato un “pacchetto” sotto l'albero della Giunta Cirio: voti della 'Ndrangheta comprati dall'assessore e consigliere regionale Roberto Rosso". "Ma i voti e i soldi della mafia - ha aggiunto - non si chiedono, non si pagano e non si restituiscono. Bisogna sapere in anticipo se nelle proprie file ci sono delle figure impresentabili o anche solo se ci sono informative in corso. Non possiamo demandare alla magistratura questa lotta" ha chiosato Grimaldi.

I candidati di Torino

Per la provincia di Torino saranno candidati: capolista Roberto Tricarico, ex assessore della giunta Chiamparino e poi caposegreteria a Roma a fianco dell'ex sindaco Ignazio Marino; Alice Ravinale, attuale capogruppo in Sala Rossa per Sinistra Ecologista; l'assessore al Commercio di Collegno Enrico Manfredi; la consigliera metropolitana Valentina Cera; l'ex coordinatrice del Torino Pride Giziana Vetrano; Diego Meggiolaro della Fillea Cgil; l'ex candidato sindaco di Beinasco e storico attivista di Legambiente Luca Cricenti; l'educatrice Claudia De Coppi, attiva nella lotta alla tratta e per l'accoglienza dei clochard; l'educatrice del Treno della Memoria Bellando Sabrina; Alessio Casanova De Marco; Marco Cetini; Fabrizio Debernardi; Silvia Falcione; Laura Gaudenzi; l'esponente dell'Esecutivo Regionale di Europa Verde Andrea Giuliana; l'esponente del Gruppo Cattolici per la Valsusa, inserito nel movimento No Tav, Donatella Giunti; Chiara Marcone; Endrio Milano; Luisa Mondo; Roberto Segafredo; Alberto Tamietti.

I candidati di Cuneo e Asti

Nel Cuneese i candidati di AVS saranno: Alice Ravinale; Marco Alessandro Giusta, ex assessore ai Diritti di Appendino; l'antropologa e mediatrice culturale Giulia Marro; Raoul Oliva; Alberto Sclaverano. Ad Asti correranno Vittoria Briccarello e Mauro Bosia. Per Alessandria in campo per AVS Samantha Gioachin; Concetta "Ketty" Increta; il fondatore dell'ASD Grigio Volley Raoul Oliva; Marco Rossi.

Nel Novarese saranno: Roberto Tricarico; Mirella Migliorini; Floreana Checchia. A Biella correranno Marco Albeltaro e Concetta "Ketty" Increta. Nel VCO per Alleanza Verdi Sinistra ci saranno Claudio Zanotti e Mimma Moscatiello. A Vercelli Mirella Migliorino e Francesco Giordano.

Pentenero: "Puntiamo a vincere"