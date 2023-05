A Torino la Champions League di volley: i migliori atleti d’Europa si sfidano al Pala Alpitour

Torino capitale del volley europeo, almeno per un giorno. Si svolgeranno al Pala Alpitour il 20 maggio le due finali di Champions League di pallavolo.

Le Finals a Torino

È la seconda volta che l’Italia ospita le Super Finals della CEV Champions League, il momento più importante della stagione 2023 per il volley di club. Si sfideranno le migliori quattro formazioni d'Europa in due match che si preannunciano, come di consueto, davvero elettrizzanti.

Quattro le squadre in campo: la finale femminile sarà il derby di Istanbul tra la VakifBank di Giovanni Guidetti e di Paola Egonu e l'Eczacibasi Dynavit. Le campionesse in carica del VakifBank e le vincitrici del 2015 Eczacibasi Dynavit, si sfideranno alla Super Final femminile alle 17:30. Per quanto riguarda gli uomini sarà derby polacco tra Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle e Jastrzebski Wegiel.

Due finali in una sola giornata per assegnare il titolo di campione d'Europa. Perseguendo la completa parità di genere, le formazioni vincitrici si aggiudicheranno 500.000 euro ciascuna per un montepremi totale di 1,5 milioni di euro.

Anno speciale per la pallavolo

Un anno speciale per la pallavolo italiana e torinese in particolare, visto che le Super Finals di Cev Champions League saranno il primo, grande appuntamento di un 2023 eccezionale: l'Italia organizzerà entrambe le rassegne continentali per nazionali, coinvolgendo nove città tra cui anche Torino in campo femminile.

Le finali hanno già attirato molta attenzione da tutto il continente, con ben 6.000 biglietti già venduti e altri 2.000 prenotati dalle quattro squadre partecipanti per i rispettivi fan. La maggior parte dei biglietti venduti finora sono stati acquistati dai tifosi italiani (64%), una cifra che mostra un formidabile interesse per l'evento in tutta la comunità locale nonostante l'assenza di una squadra italiana nelle partite che decidono il titolo, le Super Finals stanno scatenando una vera febbre da pallavolo anche in altri paesi, a partire dalla Polonia, pazza di pallavolo.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti per assistere alle Cev Champions League Super Finals possono essere acquistati online sul sito della Cev all'indirizzo https://tickets.cev.eu/superfinals2023. Tutti i biglietti in vendita danno accesso alla finale femminile e maschile in programma nel corso della giornata.