Rebus digitale per la Tari dei torinesi: la scadenza è il 29 aprile, ma il sito è in manutenzione fino a 24 ore prima

Sito in manutenzione per Soris, proprio nei giorni in cui scadono i termini di pagamento

La prima rata della tassa dei rifiuti scade il 29 aprile, ma fino al 28 non sarà possibile scaricare il bollettino e i dati di pagamento. Il sito Soris, che si occupa della riscossione della Tari per conto del Comune di Torino, è infatti in manutenzione straordinaria dal 23 aprile.

"Si informano gli utenti - si legge cercando di accedere ai propri dati sul sito - che nelle giornate dal 23 al , causa intervento di manutenzione straordinaria dei sistemi informativi Soris, non saranno disponibili i seguenti servizi on line: Estratto Conto - Borsellino - Sezione pagamenti on line. In tali giornate sarà comune possibile effettuare pagamenti mediante circuito PagoPa e presso gli uffici postali".