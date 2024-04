Allo Spazio Kairos, Beatlemaniac: il concerto che percorre tutte le fasi della carriera dei Fab Four

Allo Spazio Kairos, Beatlemaniac per ripercorrere tutte le fasi della carriera dei Fab Four

Si chiude con "Beatlemaniac", sabato 4 maggio alle 21, il concerto che ripercorre tutte le fasi della carriera dei Fab Four, dagli esordi di "Please Please Me" alla psichedelia di "Magical Mistery Tour", la stagione "Riflessi" organizzata da Onda Larsen.

Allo Spazio Kairos, via Mottalciata 7, ex fabbrica riconvertita in sala teatrale, saliranno sul palco i The Finger Pie, cover band dei Beatles col quale Onda Larsen aveva già prodotto lo spettacolo tra musica e teatro "Abbey Road".

Per info: biglietteria@ondalarsen.org.