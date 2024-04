Beam, Immutable X, salgono del 7%; trader rialzisti sul token GameFi di Mega Dice

Le nuove monete legate al mondo del gaming stanno attirando sempre di più l'attenzione, con il token di Mega Dice che ha raccolto già 490.000 dollari in prevendita e ha ricevuto il sostegno dei migliori analisti.

VAI ALLA PREVENDITA DEL TOKEN DICE

I token GameFi crescono

Beam e Immutable X hanno registrato un'impennata nella giornata di oggi, superando la media del mercato in un contesto di crescente interesse per le criptovalute GameFi.

IA e meme coin hanno guidato l'ultimo rally del mercato delle criptovalute, ma dopo il recente calo, gli analisti prevedono che il GameFi sarà una delle categorie più dominanti.

Il noto trader Alex Becker ha sottolineato che il tetto totale del mercato delle criptovalute è di circa 20 miliardi di dollari e ha affermato che in un "mercato toro completo, le singole meme coin sono salite di questa cifra in pochi giorni".

Per questo motivo, l'analista prevede rendimenti significativi per le criptovalute legate al gaming nei prossimi mesi, e ipotizza: "Non ci vuole quasi nulla per riportare le monete al prezzo massimo e poi a 5 volte tanto. Il recupero e il ritorno al rialzo saranno fulminei".

La ripresa è già iniziata, con Beam che è salito del 7% oggi e del 28% in questa settimana. Inoltre, è in crescita dell'1,1% questo mese e del 567% quest'anno.

La capitalizzazione di mercato di BEAM è di 1,7 miliardi di dollari e il suo volume di scambi nelle ultime 24 ore è di 26 milioni di dollari, con un aumento del 48% oggi.

L'analista di mercato Woods.ai prevede un movimento verso 0,5 dollari nelle prossime settimane, sottolineando come il recente rialzo stia rompendo un canale parallelo verso l'alto.

L'analista sottolinea che il rimbalzo segue il retest di un livello di supporto e resistenza a lungo termine, convalidando ulteriormente l'attuale rialzo.

Immutable X gode di una prospettiva altrettanto rialzista, con un aumento del 6,7% nella giornata di oggi e del 26% questa settimana, un calo del 15% questo mese e un aumento del 147% quest'anno.

Il prezzo attuale è di 2,39 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 3,4 miliardi di dollari e un volume di scambi di 73 milioni di dollari nelle 24 ore, in crescita del 45% oggi.

L'importante trader Crypto Patel ha recentemente evidenziato che IMX sta rimbalzando da una "demand zone" a più alto time frame e rimane in una tendenza rialzista a lungo termine.

L'analista cita il suo massimo del 2024 di 3,7 dollari come potenziale obiettivo nelle prossime settimane.

Nel frattempo, anche il nuovo token GameFi di Mega Dice sta attirando l'attenzione degli analisti, dato che la sua prevendita ha superato i 490.000 dollari.

Mega Dice attira nuovi investitori

Il token $Dice è una criptovaluta GameFi basata su Solana e lanciata dal casinò leader del settore Mega Dice.

Il progetto ha già registrato un enorme entusiasmo iniziale, con la notorietà di Mega Dice che infonde fiducia negli operatori.

Il token di Mega Dice è in fase di prevendita e finora ha raccolto 490.000 dollari. Il progetto mira ad aggiungere valore per i giocatori esistenti e a ricompensare i nuovi utenti con l'avvento di DICE.

Il nuovo token introduce un vantaggio senza precedenti, offrendo ai possessori ricompense passive giornaliere basate sul successo del casino. Inoltre, i possessori possono accedere a NFT in edizione limitata, a funzioni esclusive, a bonus early bird e a uno schema di referral.

Il casinò Mega Dice vanta oltre 50.000 giocatori, con 10.000 attivi mensili e 50 milioni di dollari di scommesse mensili.

Gli analisti hanno notato questi dati, e TodayTrader ha definito DICE il "token GameFi numero uno su Solana". L'analista ha anche ipotizzato che DICE potrebbe potenzialmente fornire un ROI fino a 100 volte dal suo prezzo di prevendita.

Attualmente gli investitori possono acquistare DICE a 0,069 dollari. Tuttavia, il prezzo aumenterà nel corso della campagna di prevendita, e il prossimo rialzo avverrà quando saranno venduti 14,7 milioni di token. Finora ne sono stati venduti 7,1 milioni, quindi gli operatori dovrebbero agire in fretta per assicurarsi il massimo potenziale di rialzo.