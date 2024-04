Energia, al via il primo Portale Antitruffa per luce e gas

Mercato libero al via, truffe in aumento. Specie quelle telefoniche, caratterizzate anche dalla manipolazione del consenso a fini di pratiche commerciali illegali.

Per contrastare l’incremento di raggiri e tranelli legati a operatori scorretti pronti ad approfittarsi della confusione dell’incertezza dei clienti ignari e in buona fede, ecco una nobile iniziativa pilota prontamente giunta in aiuto e in supporto di cittadini e consumatori.

Si chiama ‘Portale Antitruffa’ e nasce da un’idea di A.R.T.E ., l’Associazione Reseller e Trader Energia che in Italia conta oltre 150 operatori qualificati in grado di produrre un fatturato aggregato di 4 miliardi di euro annui, impiegando 16mila addetti e rifornendo di luce e gas ben 1,6 milioni di contatori in tutta Italia.

Sul nuovo sito www.portaleantitruffa.it vengono indicati con sintetica ed efficace precisione vademecum ricchi di consigli, strumenti e misure da adottare per quanti desiderino segnalare in maniera fondata e argomentata, per il benessere di collettività e communities, comportamenti dannosi per l’utenza.

"A.R.T.E. Associazione Reseller e Trader Energia, insieme alle Associazioni dei consumatori e dei call center, ha ben chiaro il problema del teleselling molesto e delle frodi dei dati che devono cessare”, esordisce il Presidente Diego Pellegrino.

“Proprio per questo ho tenuto una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, un interpello parlamentare e un servizio giornalistico nel programma ‘Mi manda Raitre’, ma non è bastato. Queste le premesse che hanno condotto al battesimo del Portale Antitruffa, una piattaforma che ha il nobile obiettivo di raccogliere alla fine di ogni mese tutte le segnalazioni fatte da ognuno di noi e di inviarle ad ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - , ad AGICOM, ad AGCM, all'Autorità Antitrust ed al Garante Privacy, cosicché le Autorità possano agire immediatamente e porre fine a questa vessazione verso i consumatori”.

Mentre per Cristiano Bilucaglia , Presidente di ‘ uBroker Spa ’ e di ‘ Smart Energy Srl ’ due delle promotrici dell’innovativo progetto informativo, “L’intento è diffondere una chiara e crescente consapevolezza degli strumenti che diritto e leggi offrono ai titolari di forniture energetiche e consumatori per far valere i propri diritti. Ed è in quest’ottica di prevenzione e deterrenza contro le aggressioni ingiustificate e spesso frodatorie di presunti call center abilitati, che il supporto alle vittime e la raccolta dei dati per future azioni legali rappresentano il cuore e il motore del Portale Antitruffa. Un modo in più per cercare di garantire sonni tranquilli a quanti ci scelgono quali fonti di energia qualificate, trasparenti e riconosciute per alimentare case, uffici e imprese”, chiosa il manager.

Portale Antitruffa è realizzato in partnership con primarie realtà consumeristiche italiane quali Consumerismo, Assium, Assocontact, O.I.C. - Osservatorio Imprese e Consumatori e AssoCall.