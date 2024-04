Ricollocazione del Pronto Soccorso alle Molinette, l'Azienda: "Al lavoro per trovare la migliore soluzione"

La direzione aziendale della Città della Salute di Torino "si sta occupando quotidianamente per trovare le migliori soluzioni, sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista organizzativo" per la sede provvisoria del pronto soccorso dell'ospedale Molinette in vista dei lavori di ristrutturazione. E' la precisazione dell'azienda a quanto denunciato dal vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Valle.

"Dal punto di vista strutturale, la tensostruttura era una delle ipotesi al vaglio dell'Azienda così come altre possibilità interne", ha spiegato l'azienda. "Dal punto di vista organizzativo si sta concretizzando nei tempi corretti un fattivo dialogo tra la stessa Città della Salute e le Aziende sanitarie di Torino e provincia".

Sempre l'Azienda ospedaliera fa sapere che, proprio nei giorni scorsi, si è tenuta una riunione tra le parti in Azienda Zero, che si occupa di coordinare l'area di emergenza territoriale e dei DEA, per capire quale possa essere la modalità migliore per gestire e compensare l'afflusso nei diversi Pronto soccorso quando inizieranno i lavori. "Tutto ciò è in corso d'opera e verrà comunicato nel momento in cui ci saranno indicazioni operative precise per utenza ed addetti ai lavori. Intanto SCR si sta occupando della gestione dell'appalto dei lavori del nuovo DEA Molinette, proseguendo nel cronoprogramma prefissato".