Mega Dice lancia il suo token nativo DICE che raccoglie subito 500.000 dollari

Mega Dice è un innovativo cripto casinò con licenza da Curaçao, uno dei primi a implementare l'accesso tramite Telegram.

Questa caratteristica, adottata in seguito anche da altre piattaforme di gambling online, permette ai giocatori di depositare, effettuare puntate e giocare sul casinò direttamente dall'app di messaggistica.

In alternativa, Mega Dice presenta un sito web con un’interfaccia intuitiva, per una navigazione fluida sia da browser desktop, sia da dispositivi mobili.

Inoltre, il cripto casino non prevede alcuna verifica KYC (Know Your Customer), quindi per giocare sarà sufficiente registrarsi fornendo la propria e-mail e una password.

Mega Dice offre oltre 6.000 titoli sviluppati da sviluppatori di spicco nel settore della GambleFi, tra cui nomi come Microgaming, NetEnt e Betsoft. La libreria comprende slot machine, poker, blackjack, roulette, baccarat e casinò dal vivo.

La sezione scommesse sportive copre 35 discipline diverse, incluse anche gli e-sport, con opzioni e quote competitive.

Di recente, il cripto casino ha lanciato la presale di DICE, il token nativo della piattaforma che permetterà ai titolari di ottenere diversi vantaggi all’interno della piattaforma di gioco.

VAI ALLA PRESALE DI DICE

Il token DICE, creato sulla blockchain di Solana, ha raccolto oltre 500.000 dollari in pochi giorni dal lancio, con più di 7 milioni di DICE acquistati.

DICE si può comprare tramite il sito ufficiale della presale a 0,069 dollari, utilizzando SOL, ETH o BNB. In alternativa è possibile inviare i SOL per l’acquisto all’indirizzo riportato sul sito: BQtF7wp29e9KDu7MHqvcdMjtUpZXABtqkRsbgnDpygi1.

Il DICE si potrà usare per i depositi su Mega Dice, inoltre garantirà ai suoi titolari l’accesso ai seguenti bonus:

Ricompense di Mega Dice: con il token DICE è possibile ricevere ricompense e bonus esclusivi offerti dal cripto casinò Mega Dice.

Bonus iniziale: i primi trader della presale riceveranno un bonus in token DICE.

NFT in edizione limitata: i titolari del token DICE riceveranno NFT unici. Questi NFT permetteranno di accedere a bonus e privilegi esclusivi sul cripto casino, oppure si potranno vendere sul mercato.

Programma di referral: il programma di referral permette ai titolari di DICE di ottenere una quota del 25% delle ricompense condivise.

Ricordiamo che oltre al token DICE, su Mega Dice è possibile effettuare depositi con criptovalute, tra cui Bitcoin, Tether, Litecoin, Ethereum, XRP, Dogecoin, Cardano, Tron e Bitcoin Cash, semplificati attraverso WalletConnect.

Sono disponibili anche metodi di pagamento tradizionali come carte di credito, bonifici bancari, Apple Pay e Google Pay.

I nuovi giocatori potranno ottenere un bonus del 200% su ogni deposito fino a 1 BTC con 50 free spins sulla migliore slot machine del cripto casino.

Airdrop di Mega Dice

Per incentivare l’acquisto del token DICE e far conoscere il progetto, il team di sviluppo ha preparato un airdrop. L’airdrop prevede una somma totale di più di 2.250.000 dollari e sarà accessibile esclusivamente agli utenti di Mega Dice. Questo airdrop sarà suddiviso in tre fasi diverse, ognuna delle quali avrà uin montepremi di 750.000 dollari.

Nella prima fase e nella terza fase, i giocatori attivi entro 21 giorni dalla data di lancio saranno idonei a un airdrop retroattivo basato sul volume delle loro scommesse, con un requisito minimo di 5.000 USD.

La seconda fase prevede un airdrop per gli utenti che effettuano puntate su Mega Dice durante la fase di presale di DICE. Questa stagione è aperta a tutti gli utenti, inclusi quelli che utilizzano altre criptovalute per le loro scommesse su Mega Dice.

Questo programma di airdrop non solo fornisce un'opportunità ai giocatori di ottenere DICE in base alla loro attività su Mega Dice, ma potrebbe anche generare un interesse aggiuntivo nella criptovaluta, contribuendo così a stimolare il suo valore sul mercato dopo il lancio.

VAI ALLA PRESALE DI DICE