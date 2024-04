G7 del clima a Venaria, i manifestanti bloccano la tangenziale: circolazione in tilt [FOTO e VIDEO]

Venaria città blindata per il G7 del clima e i timori della vigilia hanno trovato ben presto conferma e attuazione pratica.

Bloccata la tangenziale

I manifestanti, partiti nel primo pomeriggio con l'intenzione di sfilare nelle vie della cittadina, hanno all’improvviso cambiato percorso e dopo aver scavalcato il guardrail e attraversato un prato, si sono riversati sulla tangenziale, bloccando il traffico con lo sventolio di bandiere e l’accensione di fumogeni.

Dopo aver ribadito al megafono che "chi blocca il nostro futuro si troverà centinaia di blocchi come questo di persone non disposte a far decidere sulla propria testa", i manifestanti stanno tornando sui propri passi verso Venaria. "Siamo stati bravissimi ci siamo ripresi la città ma non ci fermiamo qui continueremo, non abbasseremo la testa", hanno scandito dal megafono mentre continuavano a sfilare.

Oltre 500 i manifestanti

Il corteo era partito dal parco Galileo Galilei di corso Papa Giovanni XXIII, dove dalla mattina di oggi, domenica 28 aprile, è presente un presidio. Dietro lo striscione con su scritto: "Lottiamo contro le vostre guerre a difesa delle nostre terre. Voi Sette, noi 99%", si sono ritrovati in oltre cinquecento.

Diverse le sigle che partecipano all'iniziativa: dai No Tav, al centro sociale Askatasuna, dagli ambientalisti ai collettivi studenteschi. "Contro il G7 su ambiente ed energia - si legge sul volantino che è stato distribuito - promotore di una finta transizione ecologica. Contro le guerre e il genocidio in Palestina" e ancora "Vogliamo decidere sulle nostre vite e sulla tutela dei nostri territori".