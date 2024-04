WienerAI: la nuova meme coin che usa l’IA raccoglie oltre 500.000 dollari in prevendita

WienerAI ($WAI) è un nuovo progetto crypto molto interessante, che combina meme, divertimento e intelligenza artificiale (AI). Gli investitori sembrano essere molto attratti dalla novità visto che, in pochi giorni, il progetto ha superato $370.000 nella sua prevendita.

In questo momento un token $WAI è venduto a $ 0,0007 ciascuno ma, dato che la presale segue il meccanismo di prezzo crescente, il costo aumenterà nelle varie fasi per cui, chi è interessato, può acquistare finché è ancora basso.

Ecco di cosa si tratta, quali sono le sue potenzialità e come acquistare WAI in prevendita.

WienerAI: la nuova meme coin a tema cane può diventare virale?

WienerAI è una meme coin di nuova uscita, che combina due delle tendenze più in voga nel mondo delle criptovalute in questo momento: meme e intelligenza artificiale. La storia alla base è molto divertente: il cane mascotte è stato creato da uno scienziato pazzo, che ha accidentalmente mescolato il DNA di un cane con quello di un hot dog.

Inoltre, il token è dotato del classico divertimento che può rendere virale una meme coin tra gli investitori. La piattaforma, tuttavia, non si ferma a questo aspetto, in quanto vuole che il token sfrutti l'intelligenza artificiale per offrire un'effettiva utilità ai suoi utenti.

Ma WienerAI ha le caratteristiche giuste per diventare un progetto virale? Sembra di sì, in quanto può essere paragonato ad altri token meme diventati virali, come Scotty the AI, che ha raccolto diversi milioni dopo il suo lancio ufficiale.

$SCOTTY è stato inoltre recentemente listato su MEXC e ha registrato un guadagno di oltre il 150% in poche ore, raggiungendo un massimo di $0,0259.

WienerAI punta anche sullo staking

WienerAI ha intenzione di costruire una comunità di supporto conosciuta come “Sausage Army”. La piattaforma ha raccolto oltre $370.000 in tempi relativamente brevi, grazie proprio alla forza della sua community.

Il token $WAI, nativo della piattaforma, è di tipo ERC-20, è basato su Ethereum ed è in progetto, da parte del team, di arricchirlo con utilità. I primi acquirenti possono anche mettere in stake i loro token anche prima del termine della presale, per guadagnare ricompense passive più alte. In questo momento, la piattaforma offre un APY del 1885%.

A pochi giorni dal lancio, inoltre, sulla piattaforma sono già in staking oltre 552 milioni di token, cifra che dimostra ancora una volta il grande interesse degli investitori per questo progetto.

Il meccanismo di staking, di solito, aiuta a evitare le tipiche tendenze "pump-and-dump" dopo il listing: gli investitori sono infatti invogliati, grazie a questo meccanismo, a mantenere i token per un periodo di tempo più lungo.

WienerAI conta su roadmap e tokenomica dettagliate

Oltre a essere semplicemente un meme divertente, ciò che rende WienerAI davvero interessante è la parte relativa all'intelligenza artificiale: stando alla storia, dovrebbe trattarsi dell’“essere cibernetico più potente dell’universo”.

Il whitepaper di WienerAI mostra come le capacità di intelligenza artificiale del progetto continueranno ad aggiornarsi ed evolversi nel tempo. Non si sa ancora molto in merito, ma l’idea di una meme coin alimentata da un’intelligenza artificiale all’avanguardia è nuova e per questo può attrarre più utenti.

Il progetto ha una roadmap dettagliata, che conta su obiettivi importanti come una campagna di marketing a livello mondiale, l'inserimento nei principali siti web ed exchange di criptovalute e il miglioramento costante della propria intelligenza artificiale.

WienerAI ha mantenuto inoltre un limite di fornitura di 69 miliardi di token $WAI. I primi acquirenti possono acquistare il 30% di questi token a un prezzo scontato durante la fase di prevendita in corso.

Non in ultimo lo smart contract del token $WAI è controllato da Coinsult, quindi si tratta a tutti gli effetti di un progetto sicuro.

Come acquistare WeinerAI in prevendita

La presale, che ha superato $370.000, vede ora un WAI a $0,0007: ecco come acquistare i token.

Prima di tutto si deve avere a disposizione un crypto wallet compatibile con la prevendita, come MetaMask, Wallet Connect e Coinbase Wallet.

Sul wallet dovranno essere presenti ETH o USDT, token da scambiare con il numero di WAI desiderati; in alternativa è possibile usare la BNB chain o il denaro fiat, tramite carta di credito/debito bancaria.

Basterà poi selezionare l'opzione "Connect wallet", per individuare il proprio e collegarlo alla prevendita. Dopo aver scelto il metodo di acquisto, dovrà essere inserito l'importo e poi si dovrà selezionare "Buy Now" per confermare la transazione.

Inoltre è possibile mettere subito in stake i token, selezionando l'opzione "Buy and Stake for XYZ Rewards".

Chi vuole restare aggiornato sul progetto può seguire la pagina ufficiale di WienerAI su X.

