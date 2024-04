Regionali, il farmacista della Falchera in corsa con Alberto Cirio

Il farmacista della Falchera in corsa alle Regionali con Alberto Cirio. Negli scorsi giorni sono comparsi per le strade di Torino i manifesti elettorali di Alessandro Avramo, che correrà appunto nella lista civica "Cirio Presidente".

La storia

La famiglia Avramo per decenni è stata titolare della farmacia "Della Stura" in viale Falchera 70/b: per oltre 30 anni Alessandro ha lavorato nell'attività commerciale della famiglia, nel quartiere di Torino nord. Dopo aver ricoperto inizialmente il ruolo di presidente dei giovani farmacisti della provincia di Torino ed in seguito quello di segretario nazionale a Roma, ha tentato il salto nel mondo della politica.