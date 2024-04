Coltivava ganja in casa con piante di un metro e mezzo: scoperta una serra artigianale a San Benigno Canavese

Guai in vista per un 34enne di San Benigno Canavese, denunciato in stato di libertà per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. All’interno della sua abitazione è stata scoperta una serra artigianale al cui interno erano coltivate diverse piante di marijuana. Una vera e propria struttura per la coltivazione - come hanno potuto appurare i carabinieri della stazione di Volpiano (compagnia di Chivasso) - con tanto di impianto di ventilazione, riscaldamento, filtri, lampade e dissuasori antiparassitari per garantire la “qualità” del prodotto finito. Il fare sospetto dell’indiziato, già noto alle forze di polizia, ha portato a scoprire diverse piante di circa un metro e mezzo con infiorescenze che venivano conservate in diversi vasi.

Per l’uomo è scattata la denuncia penale siccome il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta ha fatto propendere gli inquirenti a escludere l’uso personale, visto che il 34enne è da tempo disoccupato e non avrebbe al momento giustificato come negli ultimi tempi abbia provveduto al suo sostentamento. Piante e materiali sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.