Come comprare DICE, il token del cripto casino Mega Dice

Mega Dice è un cripto casino innovativo che permette agli appassionati di gambling di depositare criptovalute per giocare o scommettere nel totale anonimato.

I giocatori possono accedere tramite Telegram o il sito web senza la necessità di effettuare una verifica KYC (Know Your Customer), tramite una registrazione veloce che richiede solo un'email e una password.

Il cripto casino supporta depositi in diverse criptovalute e accoglie i nuovi giocatori con un generoso bonus di benvenuto del 200%, accompagnato da 50 free spins sulla migliore slot machine per ogni deposito effettuato.

La varietà di giochi disponibili su Mega Dice è ampia e include slot machine, giochi crash, live casino e una sezione dedicata alle scommesse su sport e-sport, offrendo diverse opzioni di quote selezionabili.

Recentemente, Mega Dice ha lanciato la presale del suo token nativo, DICE, offrendo ai giocatori della piattaforma una serie di vantaggi unici:

Staking: i titolari del token possono mettere i loro DICE in stake e ottenere ricompense giornaliere in base alle performance complessive dei giochi e delle scommesse del cripto casino.

Edizioni Limitate di NFT: comprando il token sarà possibile ottenere accesso a edizioni limitate di NFT, che si potranno vendere sul mercato o conservare per ricevere ulteriori benefici esclusivi sul cripto casino Mega Dice.

comprando il token sarà possibile ottenere accesso a edizioni limitate di NFT, che si potranno vendere sul mercato o conservare per ricevere ulteriori benefici esclusivi sul cripto casino Mega Dice. Programma di Referral: I titolari di DICE possono guadagnare il 25% delle ricompense condivise attraverso il programma di referral. Inoltre, i primi investitori della presale riceveranno un bonus in token DICE.

L'introduzione di questi incentivi ha generato un notevole interesse tra i giocatori di Mega Dice, portando la presale di DICE a raccogliere circa 600.000 dollari, con il token venduto a 0,069 dollari.

Finora, più di 8,6 milioni di token sono stati acquistati dagli utenti della piattaforma di gambling online Mega Dice. Inoltre, il DICE ha riscosso un notevole successo anche tra i trader in cerca di token alternativi per diversificare il proprio wallet.

Qui di seguito riportiamo una guida intuitiva su come comprare il token DICE.

Ottenere un wallet digitale

Il token DICE è stato creato sulla blockchain di Solana e portato in seguito anche su Ethereum e BNB. Pertanto, a seconda della blockchain preferita, sarà necessario ottenere un wallet compatibile.

Con Solana è necessario usare un wallet come Phantom, Trust, Solflare e Coinbase Wallet, mentre con Ethereum e BNB Chain occorrono Metamask o Coinbase Wallet.

È anche possibile comprare il token con SOL inviando la quantità di criptovalute desiderata per l’acquisto all’indirizzo ufficiale riportato sul sito della presale: BQtF7wp29e9KDu7MHqvcdMjtUpZXABtqkRsbgnDpygi1.

I wallet digitali si possono scaricare gratuitamente come estensione del browser desktop, oppure come app sui dispositivi mobili.

Comprare le criptovalute su un exchange

Prima di comprare il token DICE in presale, bisogna avere le criptovalute nel proprio wallet digitale. È possibile acquistare SOL, ETH e BNB su un exchange di criptovalute come Binance o su un DEX (exchange decentralizzato) come Uniswap, registrandosi fornendo i propri dati personali.

In seguito sarà necessario collegare il wallet e scegliere la criptovaluta da comprare, digitando l’importo e scegliendo il metodo di pagamento tra carta di credito, bonifico, PayPal o altri metodi digitali. Le criptovalute acquistate verranno trasferite direttamente sul wallet collegato.

Comprare DICE sul sito ufficiale della presale

Una volta comprate le criptovalute sull’exchange, sarà possibile andare sul sito ufficiale di DICE per comprare il token del cripto casino. Per farlo basta scegliere SOL, ETH o BNB, inserire l’importo o la quantità di token da comprare, selezionare Connect Wallet e scegliere il proprio wallet da collegare al sito della presale.

Una volta confermato l’acquisto, i token DICE verranno bloccati e si potranno ritirare solo al termine della presale.

